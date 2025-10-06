Naslovne strane za ponedeljak, 6. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak 6. oktobar 2025, pišu o odnosima Srbije i SAD i početku akademske godine na fakultetima.

ALO – „Blokaderi pukli u Gruziji kao u Srbiji“, piše list o izborima u Gruziji. Novi propisi legalizacije: „Uskoro padaju cene stanova“.

BLIC – „Fakulteti spremni za svaki scenario“, piše Blic o početku akademske godine. List piše „Zašto je stopiran dolazak američkog ambasadora“.

DANAS – „Tramp nezadovoljan stanjem na Balkanu“. „Upotreba zvučnog topa je terorizam“, prenosi Danas reakciju Save Manojlovića, predsednika Pokreta Kreni-promeni na izveštaj UN povodom upotrebe zvučnog topa na demonstracijama 15. marta.

VEČERNJE NOVOSTI – „Obamin kampus paravan za Soroša“. „Zapalili ulice da bi srušili pobednike“, pišu Novosti o demonstracijama u Gruziji.

INFORMER- Pod naslovom „Đilas hoće da zabrani SNS“, piše list o tome kako funkcioniše demokratija u Srbiji. Pregovori u Egiptu „Trampov Dan D za Gazu“.

KURIR- List piše da neki funkcioneri rade na štetu Srbije te da je tužiteljka Zagorka Dolovac „sprečila postavljanje američkog ambasadora“, pod naslovom „Zakulisne radnje“.

NOVA – „Ako režim opstane Srbije više neće biti“. „Vučić će izbore raspisati ako ga bunt naroda natera ili ako protesti utihnu“, intervju sa profesorom Univerziteta u Beogradu Milom Lomparom.

POLITIKA – „Zašto Berlin pojačava aktivnosti na Balkanu“. „Traganje za identitetom i istinitim tumačenjem u muzici“, intervju sa dirigentom Bojanom Suđićem.

SRPSKI TELEGRAF – Napad na Nenada Jezdića: „Blokaderi linčuju najboljeg glumca“, piše list.

(Beta)

