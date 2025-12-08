Naslovne strane za ponedeljak, 8. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 8. decembar 2025. godine pišu o početku primene novog Zakona o legalizaciji, protestu sudija i tužioca ispred Ustavnog suda u Beogradu i ostalim temama.

ALO – „Danas počinje legalizacija“, list piše o početku primene novog Zakona o legalizaciji u Srbiji.

BLIC – „Legalizacija uz samo dva dokumenta“, piše list o Zakonu o legalizaciji. „Brinu nas podele na Zapadnom Balkanu“, kazala je zamenica generalnog sekretara NATO Radmila Šekerinska za taj list. Piše i o pucnjavi koja se dogodila na Novom Beogradu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srbija je stabilna, tako će i da ostane“, preneo je list izjavu premijera Đura Macuta. O mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine list piše u tekstu pod nazivom „Mir tapka u mestu, a rat se zahuktava“.

DANAS – „Pravda je slepa, ali pravosuđe nije“, piše list o protestu advokata ispred Ustavnog suda u Beogradu. List prenosi zašto Srbija nije glasala u Ujedinjenim nacijama za osudu deportacije ukrajinske dece u Rusiju. „Studenti će svakako raspisati izbore“, bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović u intervjuu za taj list.

INFORMER – „Zagorka u ratu sa istinom: Preti novinarima i tužbama“, list piše o Vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac, i najavi Vrhovnog javnog tužilaštva da će tužiti novine Informer i Kurir.

NOVA – „Šta su pokazali lokalni izbori u pet opština i kakva su predviđanja“, piše list o lokalnim izborima koji su ove godine održani u Zaječaru, Kosjeriću, Negotinu, Mionici i Sečnju. List piše i o održanom protestu sudija i tužioca ispred Ustavnog suda u Beogradu.

KURIR – „Niče grad budućnosti: Na 800 hektara radi više od 4.000 radnika, rokovi se ne pomeraju ni po kiši“, list piše o projektu EXPO 2027.

POLITIKA – „Od danas građani mogu prijavu nelegalne nekretnine da obave elektronski putem digitalne platforme koja je otvorena već od četiri sata“. „Oni koji vode VJT i JTOK direktro rade protiv Srbije“, preneo je taj list izjavu Predsednika skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješe Mrdića.

SRPSKI TELEGRAF – „Promene u BIA: Smenjen Parezanović, postavljen Vasiljević“, list piše o novopostavljenom načelniku Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Nikoli Vasiljeviću.

(Beta)

