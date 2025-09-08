Naslovne strane za ponedeljak, 8. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak, 8. septembar 2025, najviše pišu o protestnim skupovima, neuspehu košarkaške reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu, smeni komandanta Specijalne antiterorističke jedinice, drugim ekonomskim i društvenim temama.

ALO – List piše o protestima u više mesta u Srbiji koji su organizovani protiv studentskih blokada: „Cela zemlja na nogama, iz preko 120 mesta poslata jasna poruka stop blokadama“.

BLIC – „Alonov život je u rukama Netanjahua“, kaže majka srpskog državljanina otetog na početku sukoba u Gazi. O porazu košarkaša u tekstu pod naslovom „Kraj jedne ere“. Nakon što su Hrvatska i Slovenija potpisale ugovor o vojnoj saradnji list analizira: „Dva ključna cilja novih vojnih saveza u regionu“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Sklonićemo kukavice iz naših redova“, najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na okupljanju protiv blokada održanom u Borči. „Zlatni snovi u pepelu debakla“, nakon povratka košarkaške reprezentacije iz Rige. „Srpskog naroda biće dokle je svetinja“, naveo patrijarh Porfirije u svojoj besedi u Pakracu.

DANAS – „Policijska brutalnost neće suzbiti proteste“, tvrde sagovornici lista nakon poslednjeg velikog protestnog skupa u Novom Sadu. O cenama hrane: „Srpske maline skuplje u Srbiji nego na Novom Zelandu“. „Smenjen sam jer SAJ nije pod apsolutnom kontrolom Vučića“, tvrdi donedavni komandant elitne jedinice MUP-a Spasoje Vulević.

KURIR – „Oko 1.500 mladih uz podršku države dobilo krov nad glavom“. List piše da je na skupovima protiv blokada bilo 126.399 ljudi.

NOVA – „Saslušanja trajala ceo dan, građani tražili slobodu za uhapšene“, o sledu događaja i stanju uhapšenih nakon incidenata na novosadskom protestu. Pod naslovom „Osveta Vuleviću“, izjava koju je policijski pukovnik dao za agenciju Beta. Intervju sa Radivojem Jovovićem, pokrajinskim poslanikom iz redova PSG, u: „Vučićev politički film došao je do kraja, samo je pitanje raspleta“.

POLITIKA – „Šetnja protiv blokada širom Srbije“, odnosno na 111 lokacija, ukazuju zvanični podaci policije. Izveštaj sa 82. po redu Festivala filma u Veneciji: „Džarmuš i Hanija osvojili srca publike i kritike“. Intervju sa predsednicom skupštinskog Odbora za Kosovo Danijelom Nikolić u: „Nesalomivi duh našeg naroda odbraniće Kosovo i Metohiju“.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o skupovima protiv blokada koji su organizovani sinoć u više mesta u Srbiji.

(Beta)

