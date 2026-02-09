Naslovne strane za ponedeljak, 9. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za ponedeljak, 9. februar 2026. godine pišu o zatvaranju prijava za upis nelegalnih objekata u registar prava svojine, o reakcijama na usvajanje seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić i drugim temama.

ALO – „Sprečena otmica makedonskog pevača u Beogradu“, nakon što su strani državljani navodno pokušali da mu iznude 20.000 evra. „2,4 miliona prijava za legalizaciju“, povodom kraja akcije „Svoj na svome“, koja se završila u ponoć.

BLIC – „Pevača oteli i pretili mu ubistvom“ o otmici Danijela Kajmakovskog koji je kidnapovan u Beogradu, a pronađen u Rumi. „Balkanska trka u naoružanju“ o povećanju vojnih budžeta država u regionu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Stiglo čak 2.500.000 za upis kvadrata“ o zatvaranju prijava za upis u registar prava svojine. „Primedbe na glasanja i fizički okršaji“ o izborima u Republici Srpskoj.

DANAS – „Vučić već sada priprema teren za lažiranje izbora“ o planovima vlasti za novi izborni ciklus. „Vlast deluje u kombinaciji arogancije, agresije i hipokrizije“ o najavi ministra Nemanje Starovića da će Srbija ipak zatražiti mišljenje Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona koji su nedavno usvojeni u skupštini.

INFORMER – „Uvek štitim srpski narod“, kaže Vučić tokom obraćanja Krajišnicima na novosadskom etno Sajmu zavičaja. „Blokaderi pred izbore regrutuju narko dilere“, tvrdi list nakon što je ponovo objavio prisluškivan sastanak nekoliko pripadnika opozicije.

KURIR – Istraživanje ukazuje da „60 odsto učenika u Srbiji su žrtve vršnjačkog nasilja“. Predsednik u Novom Sadu najavio: „Uskoro otkup stanova za Krajišnike, Srbija je vaša porodica“.

NOVA – Lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović u intervjuu za list kaže „Ko je poštovao zakon nema čega da se plaši, onaj ko ga je kršio nema čemu da se nada“. „Sve više lidera iz EU želi direktne razgovore sa Rusijom“ o promeni kursa evropskih državnika.

POLITIKA – List piše o neslaganjima između opozicionih političkih stranaka i studenata u blokadi po pitanju nastupa na izborima najavljenim za ovu godinu. „Vučić otvorio Zavičajni sajam u Novom Sadu“ o nenajavljenoj i kratkoj poseti predsednika Srbije drugom najvećem gradu u zemlji.

SRPSKI TELEGRAF – Nakon hapšenja (neuspešnog) atentatora na ruskog generala bezbednosti, „Poslali dedu da ubija po Moskvi“. List analizira moguće scenarije za napredak KK Crvena Zvezda u Evroligi u: „Još četiri pobede do plej-ina“.

(Beta)

