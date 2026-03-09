Naslovne strane za ponedeljak, 9. mart 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za ponedeljak 9. mart 2026, prenose razne stavove o strategiji "Srbija 2030" koju je predstavio predsednik Republike Aleksandar Vučić, a bave se i sukobom na Bliskom istoku.

ALO – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Smrtonosne kiše prete Iranu“. O evakuaciji građana sa Bliskog istoka u tekstu „Region se klanja pred Vučićem“.

BLIC – „Goreće Srbija“, piše list o vremenskim prognozama stručnjaka. „10 ključnih projekata“, piše list o strategiji „Srbija 2030“.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o Zakonu „roditelj-negovatelj“ u tekstu sa naslovom: „Naknada do 65.000 i radni staž“. „Tramp preti da novi vođa Irana neće potrajati“, piše list o sukobu na Bliskom istoku.

DANAS – „Vučić o robotima, Srbija na kolenima“, piše list o strategiji „Srbija 2030“. „Građani koji traže odgovornost koriste prava koja su u srži demokratije“, rekao je generalni sekretar Saveta Evrope Alan Berse.

INFORMER – O odnosima Ukrajine i Irana list piše u tekstu „Zelenski hoće rat sa Iranom“. „Čak 63 miliona evra za jaču Srbiju“, prenosi list izjavu predsednika Aleksandra Vučića.

KURIR – O odluci hrvatskog pevača Tonija Cetinskog da otkaže koncert u Novom Sadu list piše u tekstu „Ranije mu Spens nije smetao“. O ratu na Bliskom istoku u tekstu „Gori Teheran“.

NOVA – „Vučićev potpis je na svakom nasilju u Srbiji“, tvrdi generalni sekretar Stranke slobode i pravde Peđa Mitrović. „Ženama je usađeno da očekuju manje plate“, piše list.

POLITIKA – List prenosi izjavu ministra finansija Siniše Malog o novoj nacionalnoj strategiji, u tekstu pod naslovom: „Skoro 50 milijardi evra kapitalnih investicija“. „Kurti planira otimanje crkava i manastira SPC“, piše list o dešavanjima na Kosovu i Metohiji.

SRPSKI TELEGRAF – O strategiji „Srbija 2030“ list piše u tekstu „Vučićev master plan za Srbiju budućnosti“. O odnosu sa članicama Evropske unije u tekstu „Šest stubova Srbije u Evorpi“.

