Naslovne strane za sredu, 10. decembar, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od srede, 10. decembra pišu o mogućim rešenjima za NIS, posle američkih sankcija zbog većinskog ruskog vlasništva kao i nizu problema do kojih je to dovelo.

BLIC – „Čekamo Ruse za NIS do 15. januara, pa reagujemo“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Koliko Srbija može da izdrži na rezervama“, piše list o problemima zbog američkih sankcija NIS-u, zbog većinskog ruskog vlasništva.

VEČERNJE NOVOSTI – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u tekstu pod naslovom: „Možda budem kandidat ali za premijera“. „Klik za sniženje, uporedi i cene“, o novoj platfori za potrošače.

DANAS – List piše o Zakonu o legalizaciji, u tekstu pod naslovom: „Duplo golo za obične građane“. „Zabrinjavajući napadi na mirne demonstrante“, rekla je ambasadorka Nemačke Anke Konard.

NOVA – „Sankcije NIS-u uzrok potrage za evrima“, piše list. „Dolazi vreme odgovornosti“, rekla je pravnica Sofija Mandić, članica CEPRIS-a.

POLITIKA – „Tri scenarija za NIS“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Sutra i prekosutra u Nišu se otvraju dve fabrike „, piše list.

(Beta)

