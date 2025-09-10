Naslovne strane za sredu, 10. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 10. septembra 2025. pišu o raspravi u Evropskom parlamentu o situaciji u Srbiji, zahtevu za smenu gradonačelnika Aleksandra Šapića, o glumcu Džekiju Čenu koji je postao ambasador Ekspa u Beogradu i drugim temama.

ALO – „Optužba. Tajni dil Šolaka i Plenkovića“, piše list. „U požaru u Rusiji stradalo 28 krokodila“.

BLIC – „Kurti na prevaru eliminiše Srbe na izborima“, o navodnim manipulacijama biračkim spiskovima na Kosovu. „Džeki Čen ambasador Ekspo 2027“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „U Strazburu zatražili sankcije za ceo naš vrh“, piše list o nastupu srpske opozicije u Evropskom parlamentu. „‘Ubij, Srbina’ za Milatovića znak napretka i stabilnosti“, piše list o fudbalskoj utakmici Hrvatska-Crna Gora.

DANAS – „U obrazovanju vanredno, ministar generator krize“, smatraju sagovornici lista. List prenosi obraćanja srpske opozicije u Evropskom parlamentu: „U Evropsku uniju se ne može sa Vučićevim režimom“.

NOVA – „Šapićev odlazak moguć na proleće“, o zahtevu Državne revizorske institucije za smenu gradonačelnika Beograda. „Na stolu sankcije Vučićevom režimu“, o zasedanju Evropskog parlamenta.

INFORMER – List piše o opoziciji, pod naslovom: „Spremaju metak za Vučića“. Novi potez vlasti: „Džeki Čen ambasador Ekspa 2027“.

KURIR – Ministar finansija Siniša Mali najavljuje: „Minimalac u Srbiji 551 evro od januara 2026“. Novi potez vlasti: „Velika čast, glumac Džeki Čen novi brend Ekspa 2027.

SRPSKI TELEGRAF – „Tajni dil Šolaka i Plenkovića“, piše list. Pljačka na Paliluli: „Iščupao sef iz zida“.

POLITIKA – List prenosi izjavu Milorada Dodika „Šmit ugrožava Dejton, može da dovede BiH do raspada“. O novom paketu sankcija protiv Rusije, list piše u tekstu „Situacija oko NIS-a smišljena da bi se kompanija oslabila“.

(Beta)

