Naslovne strane za sredu, 11. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 11. februar 2026, pišu o devojčici koja je preminula u čačanskoj bolnici, o potencijalnim izborima koje je vlast najavila krajem godine, o pretnjama koje su dobili opozicionari pred lokalne izbore u Kuli, o završnoj reči na suđenju bivšim vođama Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i drugim temama.

ALO – Istoričar Čeda Antić tvrdi: „Blokaderima AI piše program“. Prognoza Ivana Ristića: „Malo snega, malo sunca“.

BLIC – List piše o smrti devojčice iz Čačka koja je preminula tokom operacije krajnika u tekstu „Zašto je operacija krenula po zlu“. „Krajem godine biraćemo i parlament i predsednika?“, o mogućnosti da predsednički i parlamentarni izbori u Srbiji budu spojeni. „Za kilogram mesa sa kostima radimo sat i 20 minuta“, o podacima u vezi sa efektivnošću rada.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kurti počeo udare na univerzitet u Mitrovici“, o zahtevu da se Fakultet tehničkih nauka iseli iz zgrade u kojoj je godinama. List piše o smrti četvorogodišnje devojčice iz Čačka.

DANAS – List piše da načelnik PU Novi Sad neće odgovarati zbog vređanja studenata, u tekstu „Visoki oficiri policije izuzeti od odgovornosti“. „Pretnje eksplicitnim sadržajima kao legalna politička borba“, o pretnjama osvetničkom pornografijom koje su upućene opoziciji u Kuli putem društvenih mreža.

INFORMER- Centralna tema hapšenje glavnog urednika lista, zato što je u sudu snimao telefonom tužioca, pod naslovom „Vučićević priveden bez ikakvog razloga“. Upozorenje Emanuela Makrona: „Evropa će nestati za pet godina“.

KURIR – Javnost i dalje ne zna ko su kandidati studentske liste, list piše da su „kao guske u magli“. Predsednik Srbije komentarisao planove opozicije „Opozicija htela da iskoristi mlade ljude da ih dovedu na vlast.“

NOVA – „Otvara se put za najveću izbornu krađu do sada“, o nacrtu izmena izbornih zakona koji su nedavno stigli u skupštinu Srbije. „SAJ se raspada pod novom komandom“, o navodima da specijalna jedinica ima poteškoće u funkcionisanju.

POLITIKA – List piše da je kinesko tržište velika šansa za srpske proizvođače vina. „Ruši se međunarodni poredak nastao nakon Drugog svetskog rata“ o napetim odnosima među velikim silama. „Svirepost i surovost ekstremnih razmera“ o predlogu haškog tužilaštva da bivše vođe OVK dobiju po 45 godina zatvora zbog ratnih zločina.

SRPSKI TELEGRAF- O snimcima nadzorne kamere pod naslovom „Ovo je dokaz da je Epstin ubijen“. O detaljima otmice pevača „Istraga u dva pravca“.

(Beta)

