Naslovne strane za sredu, 11. mart 2026. godine

ALO – O izlasku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića iz bolnice list piše u tekstu „Vratio sam se, živote“. O akcijama evakuacije zbog rata u Iranu u tekstu „Evakuisano 2.500 građana s Bliskog istoka“.

BLIC – Američki predsednik Donald Tramp preti Teheranu „Smrt, vatra i bes vladaće Iranom“. List piše o lokalnim izborima koji su zakazani za 29. mart: „U Boru i Lučanima najviše takmaca“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Haški sud ga zauvek ućutkao nelečenjem“, o godišnjici smrti Miloševića. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pušten iz bolnice nakon upale pluća „Pravo iz bolnice u kućnu postelju“.

DANAS – „Vučić priznao da je Srbija prekršila međunarodni sporazum“, o srpskoj municiji koja je završila u Ukrajini. List piše o fantomskim listama koje će učestvovati na lokalnim izborima u deset jedinica lokalne samouprave „Pomoć vlastima u uspostavljanju kontrole“.

INFORMER – „Ekspo će da bude najveći događaj u svetu 2027. godine“, kaže ministar finansija Siniša Mali. „Rat protiv Irana praktično je već završen“, poručuje američki predsednik Donald Tramp.

KURIR – O trodnevnom samitu povodom međunarodne izložbe Ekspo 2027, list piše u tekstu „Centar sveta“. „Evropa najveći kupac naoružanja na planeti“.

NOVA – Ekonomisti o strategiji nacionalnog razvoja: „Vučićeva najava plata i BDP je samo bajka“. List piše o posledicama sukoba na Bliskom istoku koje direktno utiču na stanovnike Evrope. „Skuplje gorivo diže i cene osnovnih životnih namirnica“, o skoku cena u svetu.

POLITIKA – „Sam protiv svih“, o godišnjici smrti Slobodana Miloševića. List piše da je u Hrvatskoj ponovo uvedeno služenje vojnog roka. „Haos na svetskom tržištu energenata“, o skoku cena nafte nakon napada SAD i Izraela na Iran.

SRPSKI TELEGRAF – O kineskim projektilima CM-400 na srpskim avionima u tekstu „Srbija dobila rakete ubice“. O zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova u tekstu „Dačić izašao iz bolnice“.

