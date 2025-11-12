Naslovne strane za sredu, 12. novembar 2025. godine u

Dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 12. novembar 2025, pišu o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije, o rušenju Generalštaba i drugim temama.

ALO – „Rusi su spremni da prepuste kontrolu u NIS“, piše list o pregovorima Rusije o NIS-u. „Zar oni da nam vode državu?“, o kandidatima na studentskoj izbornoj listi.

BLIC – „Prvi korak ka rešenju za izuzimanje od sankcija“, o pregovorima Rusije o NIS-u. List piše da novi sistem ulaska u EU stvara velike gužve na granicama.

VEČERNJE NOVOSTI – „Rusi nude kormilo NIS trećoj strani“, o pokušaju da se nađe rešenje za američke sankcije. „Tramp će tužiti BBC“, piše list.

DANAS – „Rušenje Generalštaba novi crveni karton za ovaj režim“, o kritikama na račun vlasti zbog usvajanja leks specijalisa. Šef delegacije EU u Srbiji u intervjuu za list kaže „Ne gledamo ‘kroz prste’ vlastima u Beogradu“.

NOVA – „Telima ćemo braniti Generalštab“, o protestu građana i studenata. „Rusi spremni da prepuste kontrolu nad Naftnom industrijom Srbije“, piše list.

INFORMER – „Lista za propast Srbije“, o kandidatima na studentskoj izbornoj listi. „Rusija spremna za prodaju NIS“.

KURIR – „Studenti oštro protiv Hrka, blokaderi se ogradili od Dijaninih postupaka“ piše list. „Rusi od SAD traže još vremena, NIS prepuštaju trećoj strani“.

SRPSKI TELEGRAF – List kritikuje kandidate na studentskoj izbornoj listi. „Vučić: Stojim iza svake reči koju sam rekao Hrka“, list prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o razgovoru sa Dijanom Hrka, majkom poginulog mladića u padu nadstrešnice na stanici u Novom Sadu.

POLITIKA – „Kurti koristi migrante za izborni inžinjering“, piše list. „Hrvatima smeta i izložba o Srpkinjama iz Velikog rata“, o odlaganju izložbe fotografija u Vukovaru.

