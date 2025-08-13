Naslovne strane za sredu, 13. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 13. avgust 2025. pišu o izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju Toninu Piculi, predstojećem sastanku predsednika Rusije i SAD, studentskim i građanskim protestima u Srbiji i drugim temama.

ALO- Pod naslovom „Gori Crna Gora“, o požarima u regionu.

BLIC – „Putinov cilj: Pakt sa Trampom bez Zelenskog“, o predstojećem sastanku predsednika Rusije i SAD. „Kataklizma u Crnoj Gori“, o požarima u toj zemlji.

VEČERNJE NOVOSTI – „Picula se ponosi ustaškom prošlošću“, o izjavama izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule. „Studenti ignorišu posvađanu opoziciju“, o studentskoj listi na kojoj navodno neće biti opozicionih političara.

DANAS – „Studentske proteste podržava 95 odsto mladih“, pokazalo istraživanje Krovne ogranizacije mladih Srbije. „Vučić nije nadležan za manje marže“, piše list nakon najave pojeftinjenja brojnih proizvoda u prodavnicama, do kojih će se doći smanjenjem trgovačkih marži.

INFORMER – Konačno se nazire kraj rata u Evropi: „Zelenski prepušta Donbas Putinu“, piše list.

KURIR – Agresivini plan trojnog saveza: „Opasno po Srbiju“.

NOVA – „Vučić hoće strahovladu, ali otpor građana samo jača“, navodi list. „Zbiljić i ‘Jadran’ izgubili posao od 57 miliona evra“, o tenderu za izgradnju Autobuske stanice u Beogradu.

SRPSKI TELEGRAF – Katastrofa u Crnoj Gori: „Vatra spržila kuće do temelja“.

(Beta)

