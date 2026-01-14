Naslovne strane za sredu, 14. januar 2026. godine

Begradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 14. januar pišu o potencijalnim vlasnicima Naftne industrije Srbije (NIS) koja je pod sankcijama SAD zbog ruskog većinskog vlasništva, a bave se i političkim temama.

ALO – „Za dva dana ćemo znati ko kupuje NIS“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Iranske vlasti najavile, počinje javno vešanje pobunjenika“, piše list o protestima u Iranu. „Prognoza – stiže otopljenje, pa ruska zima“.

BLIC – List objavljuje vodič za penzionere: „Šta je sve potrebno za prijavu besplatnog boravka u banjama“. „Vučić o NIS: Prvo uslovi za licencu, pa prodaja“, prenosi list Vučićevu izjavu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Arapi opet u igri za gazdu NIS-a“, piše list. „Srbi na Kosovu postaju stranci“, piše list.

DANAS – „Vučićevi savetnici sa „zanimljivim“ biografijama“, piše list. „Režim zamenio skoro sve sudije i tužioce“, piše list.

INFORMER – „Španija policija zaplenila rekordnu količinu droge sa broda u Atlantiku, među 13 uhapšenih i dvojica Srba“, piše list.

KURIR – „Srbi kupili oko 2.000 stanova na severu Italije“, piše list. List piše i o potencijalnim kupcima dela NIS-a. „Balkanski kartel ostao bez 10 tona kokaina“.

NOVA – „Selaković bi da hapsi tužioce“, piše list o medijskom nastupu ministra kulture Nikole Selakovića. „Šapić je najgori gradonačelnik, to mesto mu je hobi“, kazao je beogradski odbornik Pokreta slobodnih građana Stefan Simić.

POLITIKA – „Moguće da MOL i UAE budu partneri u NIS-u“, izjavio Vučić. „U 2026. i konkursi i Fest i Bitef i Belef…“, kazala je beogradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković.

SRPSKI TELEGRAF – „Zaplena španske policije, Srbi uhapšeni s 10 tona kokaina“. List piše i o evropskom prvenstvu u vaterpolu koje se održava u Beogradu.

(Beta)

