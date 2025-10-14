Naslovne strane za sredu, 15. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu 15. oktobar pišu o poseti predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Beogradu, i demonstracijama ispred Pete beogradske gimnazije.

BLIC – „Štap i šargarepa 1.58 milijardi“, piše Blic o poseti predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Beogradu. „Pacijent u Belgiji, hirurg u Beogradu“, o prvoj robotskoj operaciji u Srbiji.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srbija želi da kupi ruski deo, pa da ga vrati posle sankcija“. „Od lažnih lekova godišnje umre 700.000“.

DANAS – „Vlast pumpa teorije zavere o nadstrešnici“. „Zamenik Marka Krička viđen u Petoj beogradskoj“, o demonstracijama ispred Pete beogradskoj gimnazije.

NOVA – „Dokle sa terorom“, piše Nova o policijskoj represiji nad studentima. „Dve gimnazije u blokadi zbog direktorke Danke Nešović“.

POLITIKA – „Kurtijevi uzurpatori na izlaznim vratima“, o lokalnim izborima na Kosovu. „Koje je fer rešenje za NIS“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com