Naslovne strane za sredu, 17. decembar, 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja od srede, 17. decembra 2025, piše o odluci firme Džareda Kušnera da odustane od gradnje hotela na mestu Generalštaba, nerazjašnjenoj smrti predstavnika Jugoimporta u Rusiji, privremenom ukidanju provizije menjačnicama, drugim društvenim i političkim temama.

ALO – „Za nekoliko dana očekujem važne vesti“, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić o prodaji ruskog udela u NIS-u. „Častili Albaniju 750 miliona evra na račun Srbije“, o odustajanju Džareda Kušnera od Generalštaba.

BLIC – „Sumnjiva smrt predstavnika Jugoimporta u Moskvi“, povodom vesti da je Radomir Kurtić ne samo preminuo pre mesec dana, nego i da deo njegove poslovne dokumentacije nedostaje. „Jezivi dokazi šalju muža na doživotnu robiju“, nakon završetka suđenja za ubistvo Beograđanke u Americi. „Očekujem izbore krajem 2026“, kaže Vučić.

VEČERNJE NOVOSTI – „Blokaderi su nam izbili 750 miliona evra iz kase“, kazao predsednik Srbije na konferenciji za medije. O domaćem obrazovnom programu i uticaju stranih izdavača na tržištu u: „Spala knjiga samo na dva nacionalna udžbenika“. Vranjanac tvrdi da je oboleo nakon izloženosti mestu bombardovanja „Parče gelera obrtao u ruci, sada se leči od tri oblika raka“.

DANAS – „Trampov zet više poštuje građane Srbije od Vučića“, piše list nakon odluke Kušnerove firme da stopira investiciju u centru Beograda. „Dragan Bujošević ostaje na čelu RTS-a do 2. februara“, izbor novog direktora propao. „Najvažnije je da se studenti ne spuštaju na režimsko dno“, poručila u intervjuu evroparlamentarka Irena Joveva.

INFORMER – List prenosi izjavu predsednika Srbije o Generalštabu „Blokaderi ostavili Srbiju bez 1,5 milijardi evra“. „Brajan kriv za ubistvo Ane Volš“, o suđenju zbog ubistva u SAD.

KURIR – „Menjačnice bez provizije zbog dizanja kursa evra“, piše list. O odustajanju Amerikanaca od projekta Generalštaba, u tekstu „Propuštena šansa“.

NOVA – Novinari podsećaju šta su predstavnici vlasti govorili o šefu Javnog tužilaštva za orgnizovani kriminal Nenadiću dok se birao na funkciju, u tekstu „Dok su poslušni, oni su ugledni, kad se ‘odmetnu’, postaju tužioci blokaderi“. Mirovni pregovori Moskve i Kijeva u toku: „Amerika i Evropa će garantovati bezbednost i obnovu Ukrajine“. Naš najbolji teniser odlučio „Novak igra u Brizbejnu kao zagrevanje za Melburn“.

POLITIKA – Sve glasnije najave da će „do kraja godine nacrt zakona o zabrani mobilnih telefona u školama“ biti pred poslanicima. Reagovanje nakon pojave lepre u dve susedne države i Srbiji „Neophodna dodatna lekarska provera stranih radnika“. O jučerašnjoj sednici parlamenta „Oštra polemika poslanika o pravosuđu i kandidatima za Ustavni sud“.

SRPSKI TELEGRAF – „Albancima 1,5 milijardi evra, nama ruševina“, o odustajanju Džareda Kušnera od projekta Generalštab. „Direktor Jugoimporta nađen mrtav na ulici u Moskvi“, piše list.

(Beta)

