Naslovne strane za sredu, 17. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovim stranama izdanja za sredu, 17. septembar 2025, pišu o boravku predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Japanu i smrti američkog glumca Roberta Redforda.

ALO – Predsedniku najveće počasti u Tokiju „Japanski car stiže u Srbiju“, piše list o pesti predsednika Srbije Japanu. Stiže drastična promena: „Sneg u septembru“.

BLIC – List piše da su u Japanu potpisana tri važna sporazuma. „Detaljan spisak po novoj meri“, piše list o kreditima po novim uslovima.

VEČERNJE NOVOSTI – „Na paradi i trobojka od 300 metara“, najavljuje list subotnju vojnu paradu u Beogradu. „Biće još ulaganja iz Japana“, kazao Vučić u Tokiju.

DANAS – „Navodni srpski ‘Majdan’ uvod u novu represiju“, piše list povodom saopštenja obaveštajne službe Rusije. „Odlazak velikana svetske kinematografije“, o smrti Roberta Redforda.

INFORMER- List prenosi reči predsednika o upozorenju iz Rusije „Odlučujuća bitka za Srbiju“.

KURIR – List u analizi političke situacije pod naslovom „Uspeh“ piše o predsedniku Srbije Vučiću, a pod naslovom „Pakao“ o studentskom i građanskom protestu.

NOVA – List piše da obaveštajna služba Rusije „podgreva teoriju o obojenoj revoluciji u Srbiji“, u tekstu pod naslovom: „Upozorenje o ‘Majdanu’ usluga Vučiću“. O optužnici novosadskog Tužilaštva zbog pogibije u pada nadstrešnice ulaza Železnićke stanice: „Na optuženičkoj klupi Goran Vesić i još 12 osoba“.

POLITIKA – O poseti Vučića: „Srbija i Japan zajedno gledaju u budućnost“. O smrti Redforda „Odlazak legende Holivuda“.

SRPSKI TELEGRAF- Tužbom za 15 milijardi dolara „Tramp gasi Njujork tajms“, piše list.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com