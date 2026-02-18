Naslovne strane za sredu, 18. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 18. februar 2026. pišu o incidentima na protestu u Novom Sadu, gradnji nove gasne elektrane u Srbiji, protestima poljoprivrednika i drugim temama.

ALO – „Zabelela se Srbija, snežne padavine u pojedinim delovima zemlje“. „Tzv. Kosovo pre 18 godina proglasilo nezavisnost“, piše list. „Sankcije Moskvi razaraju Nemačku“, piše list.

BLIC – „Nemačka i Italija: Novi par moći u Evropi“, o Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. „Razgovori o miru u senci žestokog rata“, o sukobu Rusije i Ukrajine. „Snežni kolaps na putevima“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Razvoj veštačke inteligencije šansa za Srbiju“. „Još struje iz gasa stiže 2029. godine“, o izgradnji nove azerbejdžanske gasne elektrane u Srbiji.

DANAS – „Režim ponovo brutalno napao studente i građane“, kažu sagovornici lista o incidentima na protestu u Novom Sadu. „General Milosav Simović osuđen na šest meseci zatvora“, piše list. „Propao pokušaj pregovora sa Vladom“, o protestu poljoprivrednika.

KURIR – „Kamiondžije ostavljene na cedilu, slede nove blokade“, piše list. List piše i o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Indiji. Takođe piše: „Sneg zatrpao Srbiju“.

NOVA – „Režimski recept za nasilje na dan izbora“, o incidentima na protestu u Novom Sadu. O posledicama neuspelih pregovora poljoprivrednika sa Vladom, list piše u tekstu „Protesti još oštriji“.

POLITIKA – O incidentima na protestu u Novom Sadu, list piše u tekstu „Napad na stubove države“. „Crna trojka se naoružava i sprema agresiju na srpski narod“, o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Kosova.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o incidentima na protestu u Novom Sadu i poseti Vučića Indiji.

(Beta)

