Naslovne strane za sredu, 18. mart 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja za sredu, 18. mart 2026, piše o predstojećim lokalnim izborima u deset mesta Srbije, o Kosovu, o nacrtu izveštaja izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, posledicama rata na Bliskom istoku.

ALO – O godišnjici pogroma nad srpskim stanovništvom na Kosovu list piše u tekstu „Dan kada su Srbi ubijani i svetinje gorele“. „Pašće i do pola metra snega“.

BLIC – „Đaci nose duple telefone, varaju na testovima“, pišu te novine. Pod naslovom „Sećanje na 16 ubijenih i više od 4.000 proteranih“ Srba list piše povodom 22 godine od pogroma na Kosovu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Neobučeni za lokalne izbore ali ‘pobeđuju na republičkim'“, piše list o „blokaderima“. Još nema suđenja za smrt dvogodišnje devojčice Danke: „U Negotinu još čitaju optužnicu“.

DANAS – „Tonino Picula: Ne smanjuje se jaz između Beograda i Brisela“, prenosi list iz nacrta izveštaja izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. „Neki letovi već drastično poskupeli“ zbog rata na Bliskom istoku.

INFORMER – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Saveznici odjavili Trampa“. „Penzije će i ove godine porasti“.

KURIR – O odnosima Srbije i Hrvatske list piše u tekstu „Kulminacija histerije u Zagrebu“. O ratu na Bliskom istoku „Obezglavljeni Teheran“.

NOVA – Pod naslovom „Najveći problemi za SNS mogući u Boru i Aranđelovcu“ pišu te novine o lokalnim izborima koji će 29. marta biti u deset mesta. List piše da predsednik Opštine Čajetina optužuje privatnu firmu za otimanje zemljišta: „Rat za 2.213 hektara zemljišta na Zlatiboru vrednog milijarde evra“.

POLITIKA – „Trećina kupaca nezadovoljna onlajn-trgovinom“, piše list. „Tajno telo EU vraća ekspresno migrante u njihove zemlje“, tvrde te novine.

SRPSKI TELEGRAF – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Izrael ubio moćnika iz senke“. O poseti izvestiteljke Ujedinjenih nacija za Palestinu Beogradu „Svetom širi mržnju prema Jevrejima, a u Srbiji zvezda blokadera“.

(Beta)

