Naslovne strane za sredu, 2. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 2. oktobar pišu o lokalnim izborima u Mionici i Negotinu i sankcijama NIS-u.

BLIC – „Kurtijev debakl u Americi“. „Bitka za Mionicu i Negotin“, piše Blic o raspisanim lokalnim izborima u Mionici i Negotinu.

VEČERNJE NOVOSTI – Rusi nude: Prerada nafte iz SAD briše sankcije“, o sankicjama NIS-u. „Oružje van sefa vodi na robiju 12 godina“.

DANAS – „SNS i lokalne izbore vidi kao borbu na život i smrt“, piše Danas o lokalnim izborima u Mionici i Negotinu.

NOVA – „Skupština u funkciji populizma“, o sledećoj sednici narodne skupštine koja je zakazana za sledeći utorak. „Trebalo je pomeriti sajam zbog 1. novembra“, o bojkotu Sajma knjiga.

POLITIKA – „Traže povod da izađu na ulice i proteste“, izjava Ane Brnabić. „Evropa između hibridnog rata i unutrašnjih podela“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com