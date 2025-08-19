Naslovne strane za sredu, 20. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 20. avgust 2025. godine, pišu o demonstracijama u Srbiji i mogućem prekidu rata u Ukrajini.

BLIC – „Mir prema Putinovim i Trampovim pravilima“, piše Blic o sastanku predsednika Rusije i SAD. „U protestima 16 uhapšenih“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Evropi se ne žuri da rat stane“. „Minimalac 500 evra, cene hrane niže“, prenose Novosti izjavu ministra finansija Siniše Malog.

DANAS – „Dekani traže odgovorne za torturu nad studentima“. „Može li se verovati Putinu?“ – pita list.

NOVA – „Uz Vučića vezuju samo teror i nasilje“ – o izveštavanju stranih medija o demonstracijama u Srbiji, a o istoj temi i „Šef VJT morao da naloži saslušanje Marka Krička“.

POLITIKA – „Poziv strancima na potpunu okupaciju Srbije“, piše list o navodnom sadržaju dokumenta kojeg su domaće nevladine organizacije poslale međunarodnoj zajednici. List tvrdi da „Rusi očekuju da će Ukrajina kapitulirati kao Finska 1941“.

(Beta)

