Naslovne strane za sredu, 22. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od srede, 22. oktobra 2025, pišu o stavovima vlasti i opozicije o rezoluciji Evropskog plamenta (EP) o Srbiji.

ALO – „Za šest meseci brza pruga Beograd-Budimpešta“, piše list. „Izgorelo postrojenje rafinerije u Mađarskoj“. List piše i o pljački francuskog muzeja „Luvr“.

BLIC – „Osnovci navučeni na platformu za igrice koja nosi ozbiljan rizik“, piše list. „Sve opcije za rešavanje gasne krize“, piše list.

VEČERNJE NOVOSTI – „Podižu zavesu prema Rusiji preko grbače našeg naroda“, piše list. „Prijatelji Luvra jure dijamante“, o pljački čuvenog francuskog muzeja.

DANAS – „EP: Vlast u Srbiji odgovorna za represiju nad studentima“, piše list. „Umesto institucija, naprednjaci izgradili društvo straha“, rekao je poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić.

KURIR – „Gorele rafinerije u Mađarskoj i Rumuniji“. „Najjeftinije putovanje za poslednji državni praznik u ovoj godini oko 50 evra“, piše list. U tekstu pod nazivom „Bitka za gas“, o odluci Evropske unije da zabrani uvoz ruskog gasa.

NOVA – „Režim na meti EU“, piše list o rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji. „Od Rusije zavisi da li će Srbija izbeći teške gasne sankcije“, piše list.

POLITIKA – „Pojačano obezbeđenje rafinerije u Pančevu“, piše list. „Brnabić: Vi tražite od stranaca da izoluju Srbiju“, prenosi list izjavu predsednice parlemnta Srbije Ane Brnabić o rezoluciji Evropskog parlamenta.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o bivšem generalu Nebojši Pavkoviću koji će biti sahranjen danas u 13.30 časova u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. „Brisel u ofanzivi na više frontova“, piše list o odluci EU da zabrani uvoz gasa iz Rusije.

