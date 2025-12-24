Naslovne strane za sredu, 24. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listi na naslovim stranama izdanja za sredu, 24. decembar 2025, pišu da je Srbiji do 31. marta obezbeđen dotok gasa iz Rusije, o neradnim danima za predstojeće praznike i protestu studenata najavljenom za 28. decembar širom Srbije.

ALO – „S Rusijom dogovoreno snabdevanje gasom do kraja marta 2026. godine“. „Važne izmene u saobraćaju, stižu nevidljivi radari“, piše list.

BLIC – List piše da predstoječi praznici donose raspust i za đake i za zaposlene, u tekstu pod naslovom: „Koliko ćemo imati slobodnih dana za praznike“. List piše o novom Zakonu u saobraćaju, u tekstu pod naslovom „Prekršaj i preglasna muzika“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Dronovi će nadzirati divlju gradnju“, saznaje list. „Imaćemo siguran gas do 31. marta“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

DANAS – “ U Briselu su prozreli Aleksandra Vučića“, kazao je predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević. „Vučićev režim uspeo da upropasti i diplomatiju“, ocenjuje list.

INFORMER – „Posao za 100 najboljih diplomaca na medicini“. List piše i o predlogu SSP-a i pokreta Srbija centar Skupštini Srbije da se ruskoj firmi „Gapromnjeft“ suspenduje vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije.

NOVA – List piše o predstojećim skupovima studenata 28. decembra širom Srbije u tekstu pod naslovom „Sakupljanje potpisa i razgovor sa građanima“. „Dogovorena isporuka gasa iz Rusije do kraja marta“, piše list.

POLITIKA – „Osigurano snabdevanje gasom do proleća“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Srbija u raljama evropskog puta“, ocenjuje list.

SRPSKI TELEGRAF – „Gasni ugovor produžen do kraja marta“. „Verujem u pravdu, zakone i institucije“, preneo je list izjavu direktora kompanije „Telekom“ Vladimira Lučića.

(Beta)

