Naslovne strane za sredu, 24. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od srede, 24. septembra 2025, pišu da je preminuo čuveni teniser i trener Nikola Pilić (1939 – 2025), a bave se i političkim dešavanjima i problemima na fakultetima u Beogradu.

ALO – List piše o boravku predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujorku, gde se održava zasedanje Generalne skupštine UN.

VEČERNJE NOVOSTI- List piše da je u Beogradu otvoren Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme, u tekstu pod naslovom: „Naše oružje merkaju i svetski kupci“. List piše da je preminuo Nikola Pilić, u tekstu pod naslovom: „Odlazak teniskog učitelja“.

DANAS – „Koordinacija studenata i stranaka još uvek daleko“, piše list. „Slučaj brutalnosti Marka Krička i dalje stoji u mestu“, piše list.

KURIR – List piše da se Vučić susreo sa više svetskih zvaničnika u Njujorku. „Istorijski muzej Srbije gotov do 2026“, o najavama predstavnika vlasti koji su obišli gradilište na Savskom trgu u Beogradu.

INFORMER – „Penzija veća za 6.000“, o najavljenom povećanju od decembra. List piše da rektor beogradskog univerziteta Vladan Đokić „ruši državu od koje uzima milione“.

NOVA – „Fakulteti ostaju bez struje, vode i grejanja“, piše list. Piše i da je preminuo NIkola Pilić, legendarni teniser i trener, u tekstu pod naslovom: „Otišao večiti buntovnik i Novakov teniski otac“.

POLITIKA – List piše da predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Njujorku gde se održava zasedanje Generalne skupštine UN, u tekstu pod naslovom: „Srbija poštuje principe međunarodnog prava“. O smrti Nikole Pilića u tekstu „Odlazak teniskog velikana“.

SRPSKI TELEGRAF – „Tramp i Putin zajedno podržavaju Srbiju, obojena revolucija ne sme da prođe“, piše list. Te novine pišu i o utakmici Crvena zvezda – Seltik koja se igra večeras od 21 sat na Marakani.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com