Naslovne strane za sredu, 25. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 25. februar 2026. godine, pišu o dvojici uhapšenih iz Kraljeva zbog sumnje da su planirali atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, protestima poljoprivrednika i ostalim temama.

ALO – „Vučić: Planirali su da mi ubiju decu“, list prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o uhapšenim muškarcima iz Kraljeva za koje se sumnja da su planirali da izvrše državni udar i atentat na predsednika Srbije.

BLIC – „Uhapšeni zbog sumnje da su planirali atentat na predsednika“, piše list. „Pomeranje sata ove godine pada ranije“. „Nastavljamo sa ulaganjem u energetski sektor Srbije“, preneo je list izjavu direktora Evropske investicione banke Damjana Sorela.

VEČERNJE NOVOSTI – „Veći otkup mleka, a manji uvoz sireva“, piše list o navodnim olakšicama za poljoprivrednike. „Svi nalazi pacijenata u e-kartonu“, piše list o novom sistemu u zdravstvu.

DANAS – „Ne plašim se osvete režima“, kazala je bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Danijela Maletić. „Totalna blokada Srbije u najavi, rešenja sve dalje“, piše list o protestima poljoprivrednika.

KURIR – „Vučić: Planirali su atentat na mene i moju porodicu“, list prenosi izjavu predsednika dražve o dvojici muškaraca uhapšenih iz Kraljeva zbog sumnje da su planirali atentat na Vučića.

NOVA – List piše o pretnjama koje su upućene tužiteljki Bojani Savović. „Poljoprivrednici radikalizovali protest, traktorima blokirali oko 50 saobraćajnica širom zemlje“. „Američki predsednik uveo namet od 10 odsto za uvoz robe iz Srbije“.

INFORMER – „Sprečen atentat na predsednika“, list piše o dvojici muškaraca uhapšenih iz Kraljeva zbog sumnje da su planirali atentat na Vučića.

SRPSKI TELEGFRAF – „Vučić: Video sam da je reč o ljudima koji bi želeli strašne stvari“, list prenosi izjavu predsednika države povodom dvojice uhapšenih iz Kraljeva.

POLITIKA – „Dogovoreno povećanje otkupa domaćih sireva i mleka“. „Evropske prestonice prete tužbom Ursuli Fon der Lajen“, piše list. „Peta beogradska gimnazija dobila novog v.d. direktora“.

(Beta)

