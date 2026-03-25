Naslovne strane za sredu, 25. mart 2026. godine

Beogradska štampa na naslovnim stranama izdanja za sredu, 25. mart, piše o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), sukobu SAD i Izraela sa Iranom, godišnjici početka NATO bombardovanja SRJ 1999, lokalnim izborima u Srbiji i drugim aktuelnim temama.

ALO – O posledicama rata na Bliskom istoku list piše u tekstu „Region u haosu, Srbija sigurna“. O godišnjici NATO bombardovanja SR Jugoslavije u tekstu „Zločin bez kazne“.

BLIC – „Amerika planira kraj rata 9. aprila“ protiv Irana. List prenosi i članak britanskog Telegrafa o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću: „Vešt balans između Rusije i puta u EU“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Mađarima rok 22. maj da kupe NIS“, piše list o novom produženju licence za Naftnu industriju Srbije. O obaveznom služenju vojnog roka koje bi trebalo da počne sledeće godine list piše u tekstu „U kasarni 60 dana, na terenu još 15“.

DANAS – „Policija kao produžena ruka režima“, o učešću načelnika visokih policijskih jedinica na mitingu Srpske napredne stranke u subotu u Beogradu. Članica Komisije za reviziju biračkog spiska Ana Gođevac za list navodi „Birački spisak je alat vlasti za manipulaciju“.

INFORMER – O posledicama rata na Bliskom istoku list piše u tekstu „Brisel na kolenima: EU moli Trampa za spas“. O privođenju gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića u Hrvatskoj u tekstu „Nisam pristao da me ponize“.

KURIR – O posledicama rata na Bliskom istoku list piše u tekstu „Srbija spremno dočekala svetsku energetsku krizu, haos oko nas“. O godišnjici bombardovanja u tekstu „Položeni venci na spomenik deci stradaloj u NATO agresiji 1999. godine“.

NOVA – „Studenti spremni, vlast promoviše bojkot kako bi smanjila izlaznost“ na lokalnim izborima u 10 mesta 29. marta. „Ustavni sud pogazio pravo, zakone i Ustav“, o izboru članova Visokog saveta tužilaštva.

POLITIKA – „Srbija neće zaboraviti nijednu žrtvu zločinačke akcije“, o godišnjici početka NATO bombardovanja Srbije. O posledicama rata u Persijskom zalivu, u tekstu „Ugrožene vitalne arterije privrede, kao i lanci snabdevanja“.

SRPSKI TELEGRAF – O bombardovanju SR Jugoslavije list piše u tekstu „Otkrivena strategija iz 1999: Tri faze NATO agresije“. „MOL-u rok do 22. maja da kupi NIS“, piše list.

(Beta)

