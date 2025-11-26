Naslovne strane za sredu, 26. novembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama za sredu, 26. novembar 2025, najviše piše o konferenciji na kojoj je redsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o scenarijima mogućeg raspleta krize u Naftnoj industriji Srbije (NIS), obeležavanju 107. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, raspravama između tužilaca sa kolegama i političarima, pregovorima o prekidu rata u Ukrajini, drugim ekonomskim i društenim temama.

ALO – O američkim sankcijama NIS-u, list piše u tekstu „Rafinerija pred gašenjem“. List piše i o navodnim imenima koja će se naći na studentskoj listi, uz tvrdnju da je prosek godina kandidata 62 i tri meseca.

BLIC – „Vrhunac naftne krize“, list analizira sva jučerašnja zbivanja oko krize u NIS-u. O navodno sve bližem planu za postizanje primirja u Ukrajini u: „Spao plan na 19 tačaka“. Analiza aktuelnih zbivanja nakon vanrednih izbora u Republici Srpskoj u „Dodik Rusima odgovara, Amerikancima ne smeta“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Ako Rusi ne prodaju NIS, kupićemo ga mi i dati najveću cenu“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju. „Milo sakrio satove od 225.000 evra“, nakon navoda da je bivši predsednik Crne Gore nadležnim organima dostavio netačne i nepotpune podatke o imovini.

DANAS – „Vlast zakasnila sa rešenjem za NIS“, tvrde sagovornici Danasa nakon produžetka neizvesnosti u domaćem energetskom sektoru. Posle tvrdnji studentkinje FDU da VJT nije pregledao sve snimke napada na prve blokade saobraćajnica, tužilac Branko Stamenković kaže: „Ove navode treba ispitati i razjasniti“.

INFORMER – U tekstu „Borba za NIS“, list piše da „Aleksandar Vučić spasava Srbiju. „Zelenski prihvatio plan SAD“, o potencijalnom primirju u ratu Rusije i Ukrajine.

KURIR – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Ako ne nađu kupca, uvešćemo svoju upravu u NIS“. „Kraj rata?“, o planu SAD za primirje između Rusije i Ukrajine.

NOVA – „JTOK nije i neće biti servis političkih interesa“, povodom jučerašnjeg saopštenja Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. O izmenama Plana generalne regulacije u Beogradu u: „Svi javni prostori na izvol’te investitorima“. List tvrdi i da je „Policija zabranila tužiteljki da izvrši uviđšaj u ‘ćacilendu'“.

POLITIKA – „Rafinerija se sprema za prekid rada, a NBS za obustavu platnog prometa“, o reagovanju institucija nakon izostanka rešenja za najveću domaću naftnu kompaniju. „Lavrov: Evropa potkopava Trampove napore za mir“, o aktuelnim pregovorima o sudbini Ukrajine. List navodi i da su „Kirije u Beogradu niže i do 30 odsto“.

SRPSKI TELEGRAF – Pod naslovom „Posle nedelje nema popravnog“, list piše o lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju. „Rusima još 50 dana da prodaju NIS“, piše list.

(Beta)

