Naslovne strane za sredu, 27. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 27. avgust 2025, pišu o izbacivanju studenata u blokadi iz zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, o ograničavanju marži na proizvode u marketima i ostalim društveno-političkim temama.

ALO – List piše o grafitu u Futogu, na kući studenta koji se protivi blokadama Vladimira Balaća. „Maskote prošetale Srbijom“, piše list o maskotama specijalizovane izložbe „Ekspo 27“.

BLIC – List piše o mogućnosti da se vlast i studenti u blokadi dogovore o dijalogu i vanrednim izborima. „Ako predamo Donbas, Rusi će doći po još“, kazali su građani Ukrajine za „Blic“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Već deset meseci postupak protiv četiri velika trgovinska lanca, epiloga nema“, piše list o postupku koji je pokrenula Komisija za zaštitu konkurencije. „Albanci prefarbali srpsku trobojku na kružnom toku u centru Zubinog Potoka“, piše list.

DANAS – „Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izbačeni iz zgrade, dekan zamenio brave i zaključao se“. List piše i o najavljenim smanjenu kamatnih stopa na kredite. „Milorad Dodik je Republici Srpskoj kamen oko vrata“, kazao je za Danas potpredsednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.

INFORMER – List piše o grafitu ispisanom u Futogu na kući studenta koji se protivi blokadama Vladimira Balaća, kao i o početku Evropskog prvenstva u košarci na kojem će Srbija prvu utakmicu igrati večeras protiv Estonije.

KURIR – „Blokaderi ispisali sramni grafit na kući studenta koji želi da uči“, piše list. List piše i o Evropskom prvenstvu u košarci.

NOVA – „Javno preduzeće ‘Putevi Srbije’ duguje 200 miliona evra“, piše list. „Košarkaši večeras igraju prvi meč na Evropskom prvenstvu“. „Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećava jeftinije proizvode za građane ograničavanjem marži, dok istovremeno država gubi milijarde evra na korupciji u kapitalnim projektima“, piše list.

POLITIKA – „Veštaci rade analize u slučaju nestanka male Danke Ilić“, piše list. List piše i otvaranju mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.

(Beta)

