Naslovne strane za sredu, 29. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu, 29. oktobar 2025. godine pišu o situaciji u Crnoj Gori povodom sukoba sa državljanima Turske, prisluškivanju prostorija Pokreta slobodnih građana, komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra i drugim temama.

BLIC – „Haos u Crnoj Gori zbog incidenta sa Turcima“, piše list. O novom sistemu za ulazak u EU na granici sa Mađarskom, u tekstu „EES zasad samo na Kelebiji, do 11. novembra i na svim ostalim prelazima“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Sa Bosfora u Crnu Goru ‘prelili’ kriminal“, o situaciji u Podgorici. „Šmit konačno odlazi iz BiH“, piše list.

DANAS – „U Novom Sadu se u subotu brani Evropa“, smatraju sagovornici lista. „BIA nadzirala osobu koja nije na optužnici“, o prisluškivanju prostorija Pokreta slobodnih građana u Novom Sadu. „VJT odavno ne postupa po zakonu, već po Vučićevoj volji“, piše list.

NOVA – „Vlast ‘radovima’ blokira puteve ka Novom Sadu“, piše list i navodi da „na svaki način hoće da spreče građane da dođu na komemorativni skup“. Advokat Jovan Rajić za list navodi „Prisluškivanjem prostorija PSG, BIA zloupotrebila svoja ovlašćenja“.

POLITIKA – List prenosi izjavu premijera Đura Macuta „Prvog novembra moramo održati mir“. „Srama skup u Hrvatskom saboru u Jasenovcu“, piše list. O sastanku predsednika Srbije i Uzbekistana „Saradnju podići na nivo strateškog partnerstva“.

