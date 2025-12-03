Naslovne strane za sredu, 3. decembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja za sredu, 3. decembar 2025, najviše piše o gašenju pančevačke Rafinerije, sukobu vladajuće partije i tužilaštava, odjecima lokalnih izbora u Negotinu, Sečnju i Mionici.

ALO – „Uhapšena Federika Mogerini“, o hapšenju bivše šefice diplomatije EU. „Od 2018. penzije su porasle 54,3 odsto“, piše list.

BLIC – Ispovest Alona Ohela, državljanina Srbije koji je nedavno pušten iz Hamasovog zarobljeništva u Pojasu Gaze: „Tretirali su me poput majmuna“. „Uhapšena Federika Mogerini“ – bivša šefice spoljnih poslova EU zbog sumnje na prevaru prilikom osnivanja akademije za obuku diplomata. „Šok prognoza za decembar: 15 stepeni u plusu, a onda stiže ledena zver sa istoka“ – kakvo će biti vreme narednih nedelja.

VEČERNJE NOVOSTI – „Zatvara se Rafinerija, biće goriva, ali ne na pumpama NIS-a“, izjava predsednika Aleksandra Vučić o sankcijama SAD protiv Naftne industrije Srbije (NIS). O navodnim trvenjima: „Otvorena tri fronta u taboru blokadera“. List piše i da posle ostavke Željka Obradovića u KK Partizan „Trinkijeri dolazi da gasi vatru?“.

DANAS – „Rusi ne pristaju na prodaju, Amerikanci ne odustaju“, o pat-poziciji u kojoj se nalazi NIS. O kvalitetu domaćeg obrazovnog sistema, oličenom u rezultatima poslednje male mature: „Upitno znanje osnovaca“. Komentatori i analitičari posle nasilja na lokalnim izborima kažu: „Brisel ne želi ovakve izbore“.

INFORMER – „Tužilaštvo zatražilo hapšenje Selakovića“, piše list sa podnaslovom da je to „skandal“. List prenosi i izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Goriva će biti“.

KURIR – „Rusi ne žele da prodaju NIS“, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Uhapšena bivša komesarka EU, osumnjičena za prevare i korupciju“, o hapšenju Federike Mogerini.

NOVA – „Tužilaštvo naložilo dovođenje Selakovića“ – saopštenje JTOK-a i nenajavljeno pojavljivanje ministra kulture sa kamerama ispred tog tužilaštva. O sukobima Vrhovnog tužilaštva i izvršne i zakonodavne vlasti: “ ‘Ruše’ Dolovčevu posle 13 godina njene lojalnosti“. Analiza rezultata lokalnih izbora: „Ivica Dačić na putu da stavi katanac na SPS“.

POLITIKA – „Srbija ispašta zbog odluka SAD i Rusije“ – rekao Vučić zbog izostanka licence SAD za NIS i šta država može da preduzme. Autorski tekst ambasadora Kine Li Minga: „Kroz kinesko planiranje sagledati kinesko upravljanje“. „Vitkof je Putinu doneo novi Trampov mirovni plan“, o najnovijoj rundi pregovora za postizanje primirja u Ukrajini.

SRPSKI TELEGRAF – „Amerikanci ćute, rafinerija stala, goriva će biti“, o sankcijama NIS-u. Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić za list navodi „O Zagorki Dolovac će glasati svi poslanici“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com