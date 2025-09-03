Naslovne strane za sredu, 3. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za sredu 3. septembar pišu o istraživanju agencije „Ipsos“ o mogućim rezultatima Srpske napredne stranke (SNS) i studentske liste ukoliko bi izbori bili održani naredne nedelje, o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera Rusije Vladimira Putina u Pekingu i kontroli cena koje je najavila država.

ALO – List piše o susretu Vučića i Putina. „Leto se ne predaje“ o visokim temperaturama koje su najavljene za naredne dane.

BLIC – „Svaka ocena i izostanak stižu roditeljima SMS porukom“, piše list o novim izmenama u „E-dnevniku“. „SNS blizu apsolutne većine sa 48,2 odsto“, piše list o istraživanju agencije „Ipsos“.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o istraživanju agencije „Ipsos“ – „SNS na koti 48,2 odsto studentska lista 8,1“. List piše o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lidera Rusije Vladimira Putina u Pekingu uoči vojne parade.

DANAS – „Usvojen manifest za nezavisno novinarstvo“, piše list o odluci urednika N1, Nove, Danasa i Radara iz kompanije Junajted medija. „Regulisanje cena dovelo nas je do najskupljeg goriva u regionu“, piše list.

INFORMER – „Narod uz Vučića, blokadere podržava tek 8,1 odsto naroda“ o rezultatima istraživanja. List prenosi izjavu predsednika Rusije: „Srbiju cenim jer je nezavisna“.

KURIR – „Potrošači najavili na jeftine kredite, cene u radnjama niže i do 30 odsto“ o ekonomskim merama koje su počele da se primenjuju od 1. septembra. List piše o predstojećoj utakmici između Srbije i Turske na Evropskom prvenstvu u košarci.

POLITIKA – „Očekujem novi sporazum o gasu do kraja septembra“, prenosi list izjavu Vučića nakon sastanka sa Putinom u Pekingu. „U novoj vladi Srpske biće većina starih ministara“, piše list. „Izrael mobiliše hiljade rezervista za kopnenu ofanzivu u Gazi“.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o požaru u Sremčici u kom je jedna osoba stradala.

