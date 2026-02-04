Naslovne strane za sredu, 4. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za 4. februar 2026. pišu o pritiscima na Tužilaštvo za organizovani kriminal, o proslavi hrvatskih rukometaša u Zagrebu uz koncert Marka Perkovića Tompsona, izboru novog generalnog direktora RTS-a i drugim temama.

ALO – Plenkovićeva vlada otvoreno stala uz ideologiju Ante Pavelića „Hrvatska se vratila ustaškim korenima“, piše list. Siniša Mali u Dubaiju kaže „Cilj je da dovedemo još 15 zemalja na EKSPO“.

BLIC – „Hrvatima Tompson važniji od medalje“, o proslavi hrvatskih rukometaša u Zagrebu. „Devojke iz Srbije u Epstinovim dokumentima“, piše list. List piše i da je „Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića“ u Beogradu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Beogradu podvaljuju ugnjetavanje Albanaca“, o nacrtu američkog zakona o „Preševskoj dolini“. O vežbama mađarskih specijalaca u Banjaluci u tekstu „Mađari štite od islamista, nisu tu da bi čuvali Dodika“.

DANAS – „Svi sapliću Specijalno tužilaštvo“, o navodima da čelni ljudi policije i drugih institucija ne sarađuju sa Tužilaštvom za organizovani kriminal. „Novi-stari Bujošević na čelu RTS-a do marta“, o izboru generalnog direktora javnog medijskog servisa. Bivši predsednik Srbije Boris Tadić za list navodi „Pogubno je što se prošlosti odričemo, dok radikalska satire zemlju“.

INFORMER- Drama u elitnom beogradskom naselju: „Bomba bačena na Čolinu vilu“.

KURIR – Pod naslovom „Bomba na Čolu“, o bacanju bombe na kuću poznatog pevača. O Epstinovim fajlovima i ljudima koji su krojili sudbinu Srbije povezanih sa pedofilijom pod naslovom „Hobotnica zla.“

NOVA – „Pad JTOK ruži celo pravosuđe“, piše list i navodi da je Tužilaštvo za organizovani kriminal „poslednja brana diktaturi“. „Komandantu SAJ čovek osuđen za pokušaj ubistva gradi vilu od 400.000 evra“, piše list. O novom predsedniku Ustavnog suda u tekstu „Petrov tvrdi da se nije bavio politikom, a javno podržavao Vučića“.

POLITIKA – O proslavi hrvatskih rukometaša u Zagrebu, list piše u tekstu „Zašto Brisel toleriše zastave NDH u Zagrebu“. List prenosi izjavu premijera Đura Macuta „Srbija među najspremnijima za nove tehnološke izazove“. „EU se sprema za ‘razvod’ od Amerike“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF- U poznatom restoranu UKP hapsili članove klana „Vračarci palili lokale po Beogradu i reketirali“. Fajlovi otkrili šokantnu istinu „Epstajn zapalio ambasadu Srbije?“

