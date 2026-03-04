Naslovne strane za sredu 4. mart 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 4. mart 2026. pišu o ratu na Bliskom istoku i iranskom odgovoru na napad Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela, o protestu srpskih poljoprivrednika, predstojećim lokalnim izborima u Srbiji i drugim temama.

ALO – O sukobu na Bliskom istoku u tekstu „Spavači kreću u osvetu“. „Veća otkupna cena mleka“.

BLIC – Predsednik SAD Donald Tramp preti Iranu još jačim udarima. Deo srpskih turista se vratio iz Dubaija u Beograd nakon ponovnog uspostavljanja vazdušnog saobraćaja. „Oprali skoro milion evra od kokaina“ o hapšenju osoba za koje se sumnja da su deo kriminalne grupe.

VEČERNJE NOVOSTI – „Projektili ‘potpaljuju’ poskupljenja širom sveta“, o posledicama rata na Bliskom istoku. List piše o najavi da će 27. marta putnici moći da putuju vozom od Beograda do Budimpešte za 25 evra po osobi.

DANAS – „Represijom su samo još više razbesneli srpske paore“, analitičari o pregovorima vlasti sa poljoprivrednicima koji danima blokiraju puteve širom zemlje. „SNS bi da pokaže da protesti prolaze, ali da Vučić opstaje“, o navodima da vladajuća stranka priprema stranački skup u Beogradu 21. marta.

INFORMER – O izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića o odnosima Beograda i Zagreba u tekstu „Srbija će biti neosvojiva tvrđava“. „Srbi iz Dubaija stigli u Beograd“.

KURIR – O posledicama rata na Bliskom istoku u tekstu „Cena gasa za dan skočila za 50 odsto“. „Nema povraćaja novca ako se otkažu aranžmani zbog rata“.

NOVA – „Mafija krila kokain u Ambasadi Srbije u Lisabonu“, o navodima iz Skaj komunikacije u vezi sa švercom droge. „Alternative lekovima iz ‘Apoteke Beograd’ skuplje i za šest puta“, o mogućim posledicama gašenja državnih apoteka. „Referendum protiv vlasti“ o odluci dela opozicije u Aranđelovcu da na lokalnim izborima podrži studentsku listu.

POLITIKA – „Bliski istok tone u haos“ o sukobu između SAD i Izraela sa Iranom. Ambasadorka Izraela u Beogradu u intervjuu kaže „Napad Teherana na bazu na Kipru je pretnja za celu Evropu“. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o energetskoj stabilnosti „Cene nafte i gasa rastu, imamo velike rezerve“.

SRPSKI TELEGRAF – O sukobu na Bliskom istoku u tekstu „Krvavi mesec najavio rat“. „Država će se subvencionisati deo cene goriva“, kaže predsednik Srbije.

