Naslovne strane za sredu, 5. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi, na naslovnim stranama izdanja za sredu 5. novembar, pišu o novom izveštaju Evropske komisije (EK) o napretku Srbije u evrointegracijama i poseti premijera Srbije Đura Macuta Kini, skupštinskom zasedanju na kom se raspravlja o Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku i sudbini zgrade Generalštaba.

ALO – List piše o incidentu u Splitu i napadu na pripadnike srpske nacionalne manjine tokom kulturne manifestacije.

BLIC – List piše o izveštaju EK o napretku Srbije, u tekstu pod naslovom „Put u EU određuju pitanje Kosova i reforme“. „Fleksibilno radno vreme važnije od plate“, o novim radnim navikama u Srbiji.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o poseti premijera Srbije Đura Macuta Šangaju, u tekstu pod naslovom „Unapredićemo odnose Srbije i Kine“. List piše o izveštaju EK o napretku Srbije: „Staze i bogaze prema Evropi“.

DANAS – „Policija umesto građane čuva ‘čuvare’ Ćacilenda“, piše list. O izveštaju EK o napretku Srbije, u tekstu pod naslovom „Brisel više ne naseda na prazne priče“.

INFORMER – List piše da izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula „priželjkuje veliko zlo Srbiji“. Američki predsednik Donald Tramp „ne da rakete Zelenskom“, piše list.

KURIR – „Kineske rafinerije neće da kupuju rusku naftu“, piše list. „Januarske plate u vojsci, zdravstvu, prosveti i MUP i do 15.000 dinara veće“, o najavljenim povišicama.

NOVA – List piše o izveštaju EK u tekstu pod naslovom „Partijska kontrola, izbori neregularni, a mediji zarobljeni“. „Istoriju, kulturu i hektare u centru daćemo bez dinara“ o nameri vlasti u vezi zgrade Generaltaba u centru Beograda.

POLITIKA – „Rasprava poslanika o biračkom spisku i Generštabu“, o sednici Skupštine Srbije. List piše o poseti premijera Srbije Đura Macuta Šangaju, u tekstu pod naslovom „Odnosi s Kinom zasnovani su na uzajamnom poštovanju“.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o iznenadnoj smrti fudbalskog trenera Mladena Žižovića (45), preminuo je nakon što mu je pozlilo na utakmici.

