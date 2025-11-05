Naslovne strane za sredu, 5. novembar 2025. godine

ALO – List piše o incidentu u Splitu i napadu na pripadnike srpske nacionalne manjine tokom kulturne manifestacije.
BLIC – List piše o izveštaju EK o napretku Srbije, u tekstu pod naslovom „Put u EU određuju pitanje Kosova i reforme“. „Fleksibilno radno vreme važnije od plate“, o novim radnim navikama u Srbiji.
VEČERNJE NOVOSTI – List piše o poseti premijera Srbije Đura Macuta Šangaju, u tekstu pod naslovom „Unapredićemo odnose Srbije i Kine“. List piše o izveštaju EK o napretku Srbije: „Staze i bogaze prema Evropi“.
DANAS – „Policija umesto građane čuva ‘čuvare’ Ćacilenda“, piše list. O izveštaju EK o napretku Srbije, u tekstu pod naslovom „Brisel više ne naseda na prazne priče“.
INFORMER – List piše da izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula „priželjkuje veliko zlo Srbiji“. Američki predsednik Donald Tramp „ne da rakete Zelenskom“, piše list.
KURIR – „Kineske rafinerije neće da kupuju rusku naftu“, piše list. „Januarske plate u vojsci, zdravstvu, prosveti i MUP i do 15.000 dinara veće“, o najavljenim povišicama.
NOVA – List piše o izveštaju EK u tekstu pod naslovom „Partijska kontrola, izbori neregularni, a mediji zarobljeni“. „Istoriju, kulturu i hektare u centru daćemo bez dinara“ o nameri vlasti u vezi zgrade Generaltaba u centru Beograda.
POLITIKA – „Rasprava poslanika o biračkom spisku i Generštabu“, o sednici Skupštine Srbije. List piše o poseti premijera Srbije Đura Macuta Šangaju, u tekstu pod naslovom „Odnosi s Kinom zasnovani su na uzajamnom poštovanju“.
SRPSKI TELEGRAF – List piše o iznenadnoj smrti fudbalskog trenera Mladena Žižovića (45), preminuo je nakon što mu je pozlilo na utakmici.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com