Naslovne strane za sredu, 8. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stanama za sredu, 8. oktobar 2025, pišu o početku jesenjeg zasedanja skupštine Srbije, američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), ratu u Gazi i drugim temama.

ALO – „Predstavljen predlog zakona, klikom do legalizacije“. „Za ulazak u Evropsku uniju, pasoš, otisci prsta i fotka“. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića na otvaranju digitalnog centra Ložionica, da je u avgustu bilo više od dva miliona sajber napada na državu.

BLIC – „Sa Amerikom više nemamo šta, o NIS samo sa Rusima“, o sankcijama koje stupaju na snagu u četvrtak. „68.000 mrtvih u 730 dana pakla“ o obeležavanju druge godišnjice početka rata u Gazi.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše da se na sednici Skupštine Srbije neće raspravljati o nacionalnim udžbenicima iako su izmena zakona koji to reguliše bile najavljivane kao hitne. „Albanci na Guglu otimaju svetinje“, o pismu ministra kulture Nikole Selakovića koje je uputio Unesku.

DANAS – „Na pomolu prodaja NIS“, piše list. „Lekari u Srbiji na začelju regiona po primanjima“, o malim platama zdravstvenih radnika.

INFORMER – „Neće biti nestašice benzina“, piše list. „Zelenski gađao rusku nuklearnu elektranu“. List piše i o izjavi Vučića o sajber napadima. „Umro Halid Bešlić“, piše list o smrti pevača narodne i folk muzike.

KURIR – „Otvoren kreativno-inovativni centar Ložionica“. „Majdana u Srbiji neće biti, iako ima spremnih na nasilje“, kazao je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević za taj list.

NOVA – „Vlast optužuje i glasa po komandi, opozicija se pita da li imamo državu“, o početku jesenjeg zasedanja skupštine Srbije“. List piše da američke sankcije NIS-u stupaju na snagu u četvrtak. „Beogradski akademci kreću peške na komemorativni skup u Novi Sad“, o najavi studenata u blokadi.

POLITIKA – „Javna uprava će svima biti na raspolaganju“ o otvaranju Kuće eUprave i Ložionice. „Skupština započela raspravu o legalizaciji“, piše list. „Očekuje se da minimalna zarada u oktobru premaši minimalnu potrošačku korpu“ o povećanju minimalca.

(Beta)

