Naslovne strane za subotu, 1. novembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu, 1. novembar pišu o godišnjici pogibije 16 ljudi na novosadskoj železničkoj stanici, o hapšenju novosadskog opozicionog odbornika Miše Bačulova koji je navodno želeo da se otruje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića, o aktivnostima američke vojske i drugim temama.

BLIC – „Godina tuge za 16 nedužnih“ o padu nadstrešnice. List piše da je uhapšen Miša Bačulov u Novom Sadu.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o Danu žalosti povodom godišnjice pogibije 16 ljudi. List prenosi izjavu predsednika Srbije „Treba nam svima više tišine nego besa i vike“.

DANAS – „Srbija pamti žrtve i traži odgovornost“ o godišnjici pada nadstrešnice. Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić u intervjuu za list kaže „Živimo najmračnije vreme koje ja pamtim“.

NOVA – Naslovna strana je posvećena godišnjici novosadske tragedije. List piše o padu popularnosti Srpske napredne stranke u tekstu „SNS i njegov vođa na putu bez povratka“.

POLITIKA – „Priveden Miša Bačulov, planirao sopstveno lažno trovanje“, piše list. „Pentagon povlači deo trupa sa prve linije fronta sa Rusijom“ o povlačenju američke vojske iz Bugarske, Slovačke i Mađarske.

(Beta)

