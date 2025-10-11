Naslovne strane za subotu, 11. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu, 11. oktobar 2025, pišu o izborima na Kosovu, sveže uvedenim sankcijama NIS-u, Nobelovoj nagradi za mir, o primirju Izraela i Hamasa i drugim temama.

ALO – „Rusi obećavaju da neće okrenuti leđa Srbiji“, kaže ambasador Bovcan-Harčenko. „Šetnja podrške za Srbe sa Kosova i Metohije“, o najavljenim šetnjama širom Srbije koje organizuje Centar za društvenu stabilnost. List navodi i da je na svetskoj izložbi Ekspo u Osaki „Milion ljudi posetilo srpski paviljon“.

BLIC – „Srbi na meti manipulacija“, o lokalnim izborima na Kosovu. List piše o venecuelanskoj opozicionarki Mariji Korini Mačado koja je dobila Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Porodicama stradalih gardista po 30.000 evra“ o odluci Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) i priznanju Vlade Srbije da su očevima gardista ubijenih u kasarni na Topčideru 2004. godine povređena prava. „Nobel Madurovoj protivnici, Tramp ljut“, o proglašenju dobitnika Nobelove nagrade za mir.

DANAS – List piše o lokalnim izborima na Kosovu koji se održavaju u nedelju. „Specijalni tužilac krivično goni tužiteljku Stanojković zbog zloupotreba“, o sumnji da je tužiteljka trošila državni novac za privatne potrebe.

NOVA – „Vlast radi na gašenju parlamentarizma“, o ponašanju poslanika vlasti u Skupštini Srbije. List piše da bivši ministar Tomislav Momirović razvija privatni biznis i gradi nove objekte na Zlatiboru, iako je u kućnom pritvoru.

INFORMER – „Mađarska će slati više goriva Srbiji“, tvrdi ministar spoljnih poslova susedne države povodom stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u. List piše da su „Trampu oteli Nobela“ i navodi da je američki predsednik odigrao ključnu ulogu u okončanju nasilja u Gazi. „Biću heroj kada razbijemo Albance“, kaže selektor Dragan Stojković na dan važne fudbalske utakmice.

KURIR – List navodi da „narednih osam meseci neće biti ni nestašica goriva ni skoka cena“, kao i da na pumpama nema gužvi. Četvoro ljudi osuđeno na „osam godina robije zbog dogovaranja o ubistvu Luke Bojovića“. Najava skupova Centra za društvenu stabilnost.

SRPSKI TELEGRAF – Nakon što je Hrvatska iskazala interesovanja za ulazak u vlasništvo NIS-a, list tvrdi da neimenovani ruski moćnici predsedniku Putinu „rade iza leđa“: „Tajna akcija hrvatske službe“. Srpski telegraf najavljuje i specijalni dodatak koji će na trafikama biti u nedelju, na dan izbora na Kosovu i Metohiji „Srpsko Kosovo: Zavet Slobode“.

POLITIKA – „Opasna politika Ankare ruši stabilnost Balkana“, o dronovima koje je Turska isporučila Kosovu. „Izraelske snage se povlače, humanitarci spremni da uđu“, o dešavanjima u Gazi i primirju koje je stupilo na snagu.

(Beta)

