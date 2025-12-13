Naslovne strane za subotu, 13. decembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja od subote, 13. decembra 2025, najviše piše o naoružavanju Evrope, Vučićevoj višednevnoj poseti Nišu, gibanjima u pravosuđu, kursu evra, drugim političkim i društvenim temama.

ALO – „Srbi u Španiji pali sa tonom kokaina“, piše list. Nauka, „Plastika iz vode i hrane završi u mozgu“.

BLIC – „Vlada opšta nervoza oko oružja u svetu“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska kasarne na jugu Srbije. „Srbija balansira između dve sile“, list istražuje međunarodne pozadine energetske krize koja je nastala zbog sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS). List navodi da je evro najtraženija roba u Srbiji u tekstu pod naslovom: „Menjači love u mutnom“.

VEČERNJE NOVOSTI – Predstavnici Rusije u Ujedinjenim nacijama za haškog osuđenika kažu: „Pustite Mladića ili ga šaljite na lečenje u Srbiju“. Raste optimizam nakon što je Crvena zvezda pobedila Šturm u Gracu, „crveno-beli sad sanjaju i top osam“ u Ligi Evrope. List navodi i da je „Kosovo i Metohija“ u severnomakedonskim udžbenicima istorije sada samo „Kosovo“, navodno na zalaganje tamošnjih partija Albanaca.

DANAS – Politički komentatori, sagovornici lista, tvrde da je Vučićeva poseta Nišu samo u službi rejtinga u: „Klimava podrška vlastima“. Tužiteljka kojoj je navodno onemogućeno vršenje uviđaja u šatorskom naselju kod Pionirskog parka ponavlja „Policija me odvratila od ‘ćacilenda'“. O dilemama s kojima se građani suočavaju u aktuelnoj akciji prijave nelegalnih objekata „Nije legalizacija već evidencija stanja i vlasništva“.

NOVA – Dekani domaćih fakulteta zbog uvođenja SPIRI sistema, koji će „nacionalizovati“ račune visokoškolskih ustanova tvrde da se očekuje „Kolaps nauke u najavi“. Intervju sa potpredsednikom Stranke slobode i pravde Dušanom Nikezićem pod naslovom „Srbija ne sme da čeka i mora da preuzme NIS“. List piše o poljskoj kompaniji koja čuva matične ćelije porodica iz Srbije: „Bez doplate matičnim ćelijama preti uništenje“.

INFORMER – „Dok mi gradimo i radimo, oni ruše“, kaže predsednik države Aleksandar Vučić. Mađarski premijer Viktor Orban: „Ursula siluje zakon da bi otela ruske milijarde“.

KURIR – „Imamo najveće devizne rezerve u istoriji, možemo da platimo NIS u jednom danu“, izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Specijal „Žene na Golom otoku“.

SRPSKI TELEGRAF – Međunarodna scena: „Sprema se veliko zlo u Evropi“. O novom zakonu „Već 135 000 prijava za legalizaciju“.

POLITIKA – Povodom odluke EU da otpočne i kontrolu nad zamrznutom ruskom imovinom premijer Mađarske Viktor Orban kaže „Brisel prelazi Rubikon“. „Rusi ne žele da prodaju NIS“, smatra stručnjak za energetiku Dušan Vasiljević. O prekomponovanju globalnog poretka u: „Tramp na ‘ostacima’ G7 pravi C5“.

