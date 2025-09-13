Naslovne strane za subotu, 13. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za subotu, 13. septembar pišu o stavovima vlasti i opozicije u vezi sa predstojećom vojnom paradom u Beogradu.

ALO – List piše o u ubistvu Čarlija Kirka. Ministar finansija Siniša Mali: „Plate i penzija rastu, a cene padaju“.

BLIC – „Srednjoškolci znaju engleski, muče se sa srpskim“, piše list. „Proslava rođendana Marakane“, o predstojećoj fudbalskoj utakamici beogradske Crvene Zvezde i Železničara.

VEČERNJE NOVOSTI – „Posle Crkve hteli bi da ruše Vojsku“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. List objavljuje dodatak „Doktor u kući“.

DANAS – „Tenkovi „izorali“ beogradski asfalt“, piše list o pripremama za vojnu paradu u Beogradu. List piše o tome da li će država uspeti da lustrira pojedince iz vladajuće koalicije SNS i SPS „nakon što padnu s vlasti“, u tekstu pod naslovom: „Režim će ovog puta morati da odgovara“.

NOVA – Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić u Briselu za krizu u Srbiji okrivila opoziciju, studente i medije. Intervju sa predsednikom stranke Srbija centar Zdravkom Ponošem: „Vučić pokušava da se pridigne, pridržavajući se za vojsku“.

INFORMER – „Narod je spasao Srbiju, blokaderi će pobediti“, iz intervjua predsednika države Aleksandra Vučića ovom mediju. O atentatu u Americi, list piše „Ovaj psiho je upucao Kirka“.

KURIR – Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić u Briselu: „Mi verujemo u dijalog i slobodu govora“. „Uhapšen ubica“, o atentatu na Čarlija Kirka.

SRPSKI TELEGRAF – „Tramp pokreće operaciju čistač“, kao odmazdu zbog atentata na njegovog saradnika. „Na 140 lokacija biće 150.000 ljudi“, najava antiblokaderskih skupova.

POLITIKA -„Anarholiberali žele da sruše sve institucije“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „SAD zamrzle strateški dijalog s Kosovom“, piše list.

(Beta)

