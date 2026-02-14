Naslovne strane za subotu, 14. februar 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim strana prazničnog izdanja od subote, 14. februara 2026, najviše piše o porukama sa Minhenske bezbednosne konferencije, međusobnim obračunima i hapšenjima kriminalaca, spekulacijama o sastavu studentske liste, drugim društvenim i ekonomskim temama.

ALO – „Ustaša Tompson peva u Prebilovcima“, provokacija, piše list. U Crnoj Gori, „Milov pajtos pao zbog utaje poreza“.

BLIC – „Vučić s Koštom, Martom Kos, američkim senatorima…“ na međunarodnom skupu u Minhenu. „Veselin Barović pod sumnjom zbog utaje“, nakon hapšenja (i brzog puštanja na slobodu) crnogorskog biznismena. Tradicionalna lista „100 najmoćnijih žena u Srbiji“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Pedofil i usred Vatikana“, povodom objavljivanja poslednje ture Epstinovih mejlova, koji ukazuju da je on imao kontakte sa predstavnicima Svete stolice. „Brčkanje u Grčkoj skuplje do 20 odsto“, o cenama aranžmana u poređenju sa prošlogodišnjim. Dodatak lista „Doktor u kući“.

DANAS – Razgovor sa ljudima koji su se našli na spisku „nepodobnih“ novinara Centra za društvenu stabilnost, u: „Dolazi vreme za ‘sve po spisku'“. „Može se desiti da pravih izbora više ne bude“, kaže profesorka u penziji i bivša političarka Sanda Rašković Ivić. O italijanskom strip-junaku koji je na našim prostorima postao fenomen „Zagor nije strip nego religija“.

NOVA – O tome kako će se završiti „trvenja“ između opozicionih partija i studentskih plenuma, u: „Dve liste sve izvesnije“. „‘Orlove’ čekaju čak tri bivša prvaka Evrope“, uoči početka fudbalske Lige nacija. Reportaža o beogradskom prigradskom naselju i navodima o tamošnjoj „sivoj“ i „crnoj“ ekonomiji, „Kineski grad greha na Ledinama“.

INFORMER – Savez Zagreba, Tirane i Prištine, „Pakt protiv Srbije“. Čestitke povodom Dana državnosti Srbije, „Tramp i Putin uz Vučića“.

KURIR – Ministar zdravlja Zlatibor Lončar: „U bolnici u Čačku stopirane hiljade operacija“. Hrabra žena, otkriven joj rak ali nije ni pomislila da abortira, „Pobeda života“.

SRPSKI TELEGRAF – Šef socijalista Ivica Dačić o supruzi Slobodana Miloševića, „Mirina lista za odstrel“. Potraga u Crnoj Gori: „Evo gde se krije Zvicer“.

POLITIKA – „Nezaposlenost u našem gradu je na istorijskom minimumu“ kaže u intervjuu gradonačelnik Novog Sada Mićin. Dekodiranje poruka čelnika EU i država članica u: „Evropljani se spremaju za novo doba“. O konstantnim spekulacijama koga će kandidovati studenti u tekstu „Licitiranje imenima sa nepostojeće izborne liste“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com