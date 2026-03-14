Naslovne strane za subotu, 14. mart 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim strana izdanja od subote, 14. marta 2026, najviše piše o privremenom popuštanju sankcija Rusiji zbog skoka cene nafte izazvanog ratom u Persijskom zalivu, početkom primene zakona koji će imati negativne posledice po Srbe na Kosovu, te drugim društvenim i ekonomskim temama.

ALO – „Panika u Zagrebu, Hrvati zbog srpskih raketa alarmirali NATO“, Srbija nabavila izuzetno opasne rakete. „Zbog ovog ostrva bukti rat“, o značaju ostrva Harg u sukobu na Bliskom istoku.

BLIC – „Pat pozicije za Srbe na KiM“, list navodi posledice koje će imati Zakon o strancima koji će stupiti na snagu 15. marta. „Prioritet je da Ukrajinici vide pravu sliku Srbije“, kaže u intervjuu srpski ambasador u Kijevu. O predrasudama prema procesu usvajanja u Srbiji u: „Ćerka je spasila nas“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Ne dozvolite da srpski narod bude prognan sa Kosova“, poručio patrijarh Porfirije u pismu upućenom svetskim liderima dva dana pred početak primene Zakona o strancima. List piše da je „EU kivna na Trampa zbog olakšica za rusku naftu“. „Deset minuta u Šengenu pišu im kao ceo dan“, kažu žitelji pograničnog mesta Neštin.

DANAS – „Optužuju Danas da hoće da ubije Vučevića“, o diskvalifikacijama iz vladajuće partije nakon teksta o specijalnom obezbeđenju lidera SNS-a. Reportaža iz Aranđelovca uoči lokalnih izbora „Vučić kao Veliki brat, gleda sa svake bandere“. Uoči 15. marta, prve godišnjice najvećeg skupa u istoriji Srbije tekst: „Studentski protest koji je promenio Srbiju“.

NOVA – „Svešteniku isplaćeno 13.000 evra odštete“, nakon što je za mobing tužio Mitropoliju zagrebačko-ljubljansku, koju je tada predvodio patrijarh Porfirije. U tekstu „Ako rat potraje, gorivo ćemo plaćati kao Nemci“, analiziraju se posledice naftnog šoka na tržište derivata. „Osnovce od septembra čeka novi plan nastave“.

INFORMER – Zbog nafte „Američki predsednik ukinuo sankcije Rusiji“. Predsednik države Aleksandar Vučić: „Srbija će odoleti svim agresorima u regionu“.

KURIR – Iz Teherana „Iran preti Evropi“, Predsednik države Aleksandar Vučić: „Neću da topim srpsko oruđe, već da snažim Srbiju“.

SRPSKI TELEGRAF – Sa sahrane brata pevača Darka Lazića, „Darko Lazić: Brate, čekaj me, dolazim“. Srbija nabavila izuzetno opasne rakete, reagovanje u Hrvatskoj: „Histerija dušmana“.

POLITIKA – „Težak dan za vojsku SAD na Bliskom istoku“, nakon vesti o žrtvama sudara dva američka vojna aviona. O snimanju filma o Bati Živojinoviću u Kini tekst pod nazivom: „Valter ponovo među prijateljima“. „Akcize na gorivo smanjene 20 odsto, odluka važi do 15. aprila“, o poslednjim antiinflatornim merama Vlade Srbije.

(Beta)

