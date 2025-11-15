Naslovne strane za subotu, 15. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za subotu, 15. novembar najviše pišu o „leks specijalisu“ za Generalštab i problemima sa Naftnom industrijom Srbije, o protestima studenata i o štrajku glađu Dijane Hrka i Milomira Jaćimovića.

ALO – Uzrok nesreće u staračkom domu u Tuzli, „Petnaest žrtava zbog kabla radija“. Iz Prištine „Kurti krao pšenicu i naftu, pa se vadi na koronu“.

BLIC – „Kultura je srpska, sramota hrvatska“, o talasu nacionalističkih izgreda zabeleženih u Hrvatskoj tokom proteklih nedelja. Ministar zdravlja Lončar najavljuje da će domovi zdravlja od 17. novembra početi da rade 24 sata dnevno. RHMZ prognozira „Za vikend čak 23 stepena, a onda potop“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Metro se pokrenuo sa mrtvog koloseka“, tvrdi list nakon sastanka Vučića i Makrona. Da li SAD spremaju vojnu intervenciju u tekstu“‘Južno koplje’ iz Vašingtona cilja Venecuelu“. Naslovni tekst je „London jača antiruski vojni blok na Balkanu“.

DANAS – U tekstu „Ćacilend mogu da uklone samo Vučić ili građani“, o izostanku reakcija Evropske unije na šatorsko naselje pristalica vlasti u centru Beograda. Razgovor sa rediteljem i profesorom Srdanom Golubovićem o manjku novca za kulturu u „Aktuelna vlast nas drži u permanentnom građanskom ratu“. Specijal povodom 16 godina od smrti patrijarha Pavla „SPC odrođena od vernika, na pragu novih unutrašnjih progona“.

NOVA – „Da li će režim slomiti zube na Generalštabu“, o odjecima odluke da se ubrza posao sa Trampovim zetom. „Štimcu zabranjeno da ide na proteste“, o izricanju privremene mere aktivisti, a nakon njegovog poslednjeg hapšenja. O reviziji Fiskalne strategije za 2026. godinu u: „EXPO poskupeo za 22,7 miliona evra, a stadion za još 63,65“.

INFORMER – „Makron je uz Srbiju“, o Vučiću u Francuskoj. Bezbednosne mere u Rusiji, „Putin je na tri mesta u isto vreme“.

KURIR – „Saveznik“, Vučić sa francuskim predsednikom Emanuelom Markonom. „Drama“, autom naleteo na pešake na Banjici.

SRPSKI TELEGRAF – „Afera konzul“, o tome da hrvatske službe rade protiv Srbije. Načelnik saobraćajne policije Slaviša Lakićević u tekstu „Sve o novim kaznama i propisima“.

POLITIKA -„Više od polovine svih subvencija u našoj zemlji usmereno na poljoprivredu“, kaže ministar Dragan Glamočić. List prenosi navode mađarskih medija da „Rusi u Budimpešti pregovaraju o NIS-u“. „Izrečena 13. doživotna robija u Srbiji“, nakon završetka suđenja ubici iz Srbobrana.

