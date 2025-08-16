Naslovne strane za subotu, 16. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi, na naslovnim stranama izdanja za subotu, 16. avgust 2025. pišu najviše o sukobima na protestima u više gradova Srbije.

ALO – „Ništa što je srpsko nije im sveto“, piše list o sukobima na ulicama. „Ukrajinci pokušali da miniraju samit „Tramp-Putin“, političko-ratna scena, piše list.

BLIC -„Povređeno 75 policajaca, uhapšeno 114 osoba“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. „Micić neće biti spreman za prvenstvo?“, o pripremama košarkaške reprezentacije Srbije.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o nasilju na protestima, u tekstu pod naslovom „Sukobima hoće da nam ruše državu“. „Traži se kuvar, plata 3.000 evra“.

DANAS – „Strah promenio stranu, vlast tuče ljude u panici“, piše list. „Srbija postala privatno gazdinstvo naprednjaka“.

NOVA – „Vučić hoće vanredno stanje da bi izbegao izbore“, piše list. „Vesić i Momirović u kućnom pritvoru“, o odluci Višeg suda u Beogradu.

INFORMER – „Pravo lice blokadera“, piše list o sukobima na ulici. „Putin i Tramp oči u oči“, o susretu američkog i ruskog predsednika.

KURIR – „Nasilnici“, piše list o sukobima na ulicama. „Osvajanje“, o napredovanju ruskih trupi u Ukrajini uoči početka susreta američkog i ruskog predsednika.

SRPSKI TELEGRAF – „Pravi plan blokadera“, piše list o sukobima na ulicama. „Trampov crveni tepih za Putina“, susret američkog i ruskog predsednika.

POLITIKA – „Pokazali svoju politiku, to je ogoljeno lice terora“, kazao je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević o protestima. „Univerzitet u Beogradu i dalje među 500 najboljih na Šangajskoj listi“.

(Beta)

