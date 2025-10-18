Naslovne strane za subotu, 18. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu 18. oktobar 2025. pišu o najavljenom sastanku predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, i o studentima koji pešače do Novog Sada.

ALO – Nesreća kod Sremske Mitrovice: „Autobus smrti“. Na saobraćajnici Novi Sad – Ruma „Tunel za ponos Srbije“.

BLIC – „I mi imamo određene molbe za Trampa i Putina“, prenosi list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Troje mrtvih, 83 povređena“, piše list o prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kraj Dunava traže formulu za kraj rata u Ukrajini“, o najavljenom sastanku Trampa i Putina. „U Srbiju se vratilo 160 medicinskih radnika“.

DANAS – „Samo tražimo pravdu i suđenje odgovornima“, o studentima koji pešače do Novog Sada. „Sumorna budućnost kritičkih medija u Srbiji“, najnovija dešavanja u ovoj oblasti.

NOVA – „Vlast lažima poriče realnost“, optužbe režima protiv politički protivnika. „Srbija je moja jedina kuća“, intervju sa aktivistkinjom Milom Pajić.

KURIR – „Ponos Srbije“, probijen tunel na Iriškom vencu. Rat klanova u Beogradu: „Ubijen ‘škaljarac’, pre 20 dana likvidiran mu i brat na Cetinju“.

INFORMER – Povodom najavljenog protesta ispred redakcije ovog medija, „Blokaderi, dobro došli“. Američki predsednik obećao, „Tramp: rešiću i Ukrajinu“.

SRPSKI TELEGRAF – Najava sastanka: „Tramp i Putin kod Orbana“. „Autobus smrti“, nesreća na putu Jarak – Mitrovica.

POLITIKA – „Povezujemo Vojvodinu sa zapadnom Srbijom“, izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Orban ponosan što će se sudbina Ukrajine rešavati u Budimpešti“, piše list.

