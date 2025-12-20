Naslovne strane za subotu, 20. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od subote, 20. decembra 2025, pišu o novom američkom zakonu koji se odnosi i na Balkan te o širenju super gripa, kao i političkim temama u Srbiji.

ALO – Iz regiona, „Ustaški juriš, milogorcima i Hrvatima Srbi krivi za sve“, piše list. Domaća scena: „Blokaderi sektaši“, piše list.

BLIC – List piše da je ruski predsednik Vladimir Putin govorio skoro četiri i po sata, u tekstu pod naslovom: „Laskao Trampu i Kinezima, kudio Evropu i NATO“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Super grip se raširio kao cunami“, piše list. „Probali meso puno trihinele“, piše list o zdravstvenim problemima osoba koje su probali to meso i hapšenju u Pančevu.

DANAS – „Beograd pod pojačanim nadzorom Vašingtona“, piše list o novom zakonu SAD. „Svi traže da Vučić raspiše izbore“.

NOVA – „Plan SNS -a je da Šapića smene na proleće“, kazao je direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović. List piše da su četiri novoizabrana člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) podnela ostavke, u tekstu pod naslovm: „Neće da budu deo procesa koji politiku stavlja iznad zakona“.

INFORMER – Teška situacija, „Tramp i Putin ratuju preko Srbije“, piše list. Domaća politika, „Blokaderi napustili REM jer ne mogu da ugase Informer“.

KURIR – Predsednik Rusije Vladimir Putin o NIS-u, „Poruke“. Medijska scena, „Četvoro članova REM juče podnelo ostavke“.

SRPSKI TELEGRAF – „Ameri zavrću ruski gas za Srbiju“, kad se veliki svađaju. Medijska scena, „Preko REM bi da ruše vlast“.

POLITIKA – „S prijateljima u Srbiji tražimo rešenje za NIS“, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin. „Hoće li Ibar odneti Kurtijev most razdora“, piše list o situacije na Severu i predstojećim izborima na Kosovu.

