Naslovne strane za subotu, 20. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za subotu, 20. septembar 2025, pišu o predstojećoj vojnoj paradi u Beogradu, odnosu pravnih organa prema studentima i huliganima a bave se i odnosima u opoziciji.

ALO – „Grmeće sa neba i sa zemlje“, danas vojna parada u Beogradu. „Blokaderi će na izborima doživeti katastrofu“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

BLIC – „Velika vojna parada kod Palate Srbija“, piše list.“Poziv na dijalog važi u svakom trenutku“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

VEČERNJE NOVOSTI – „Defile moći i ponosa“, piše list o predstojećoj vojnoj paradi u Beogradu. „Crveno beli u prednosti, Partizan bez bele zastave“, piše list o predstojećem fudbalskom derbiju.

DANAS – „Studentima lanci, huliganima nanogice“, piše list. List piše i o ograničavanju trgovačkih marži u marketima, u tekstu pod naslovom: „Efekti slabi ali zato i kratkoročni“.

NOVA – „Samo fašisti ostali da brane Vučića u EU“, kazala je kopredsednica Zeleno levog fronta Biljana Đorđević. „Studenti su budućnost a ne Vučić“, piše list.

KURIR -„Sila, parada moći“, danas vojna parada u Beogradu. „Novo povećanje plata za prosvetu i zdravstvo od 1. oktobra“, najavio predsednik države Aleksandar Vučić.

SRPSKI TELEGRAF – „Ovo je Srbija, nema predaje“, danas vojna parada u Beogradu. „Nisam ubica, ja sam pisac“, navodi list sa suđenja za ubistva škaljaraca u Grčkoj.

INFORMER – „Snaga i jedinstvo Srbije“, danas vojna parada u Beogradu. Sa međunarodne scene: „Tramp odustao od mira u Ukrajini“.

POLITIKA – „Tuča ispod radara za lidera opozicije“, piše list. „Zgazili bi nas da nemamo jaku vojsku“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

(Beta)

