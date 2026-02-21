Naslovne strane za subotu, 21. februar 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim strana izdanja od subote, 21. februara 2026, najviše piše o gomilanju američkih trupa i vojne tehnike u blizini Irana, o rezultatima poslednje runde pregovora poljoprivrednika i resornog ministarstva, predsednikovoj poseti istočnoj Srbiji, drugim političkim i ekonomskim temama.

ALO – Iz Amerike: „Tramp otkriva istinu o vanzemaljcima“. „Pokušao je da me ponizi“, Čedomir Jovanović o nedavnoj tuči. „Maznuo milijardu i po evra, a sad kuka“, tekst o „Šolaku i njegovoj ekipi“.

BLIC – „Rekonstrukcija vlade uvod u izbore“, povodom sve jasnijih najava da će u Nemanjinoj 11 biti promena u predstojećim mesecima. „U EU bez prava na veto?“, o promeni strategije evrointegracija o kojima Brisel govori. List se zbog neuobičajenog broja javljanja lekarima raspituje „otkud krpelji u februaru?“

VEČERNJE NOVOSTI – „Na rafovima i 100 odsto iz Srbije“, ministarstvo predlaže jasnije deklarisanje domaćih prehrambenih proizvoda kao ustupak poljoprivrednicima koji protestuju. Nakon skandala koji je izbio zbog hapšenja bivšeg engleskog princa Endrua tekst: „I kralj Čarls pod senkom Epstina“. Sa sahrane udovice bivšeg predsednika Republike Srpske Karadžića „Od Ljiljane se oprostili svi sem njenog Radovana“.

DANAS – O ukidanju odluke o potvrđivanju optužnice za pad nadstrešnice sagovornici lista kažu: „Svedočimo inaćenju“. Izjave predstavnika vlasti nakon promena u vrhu Junajted medija „Brnabić i Bratina kao Vučićevi trbuhozborci“. Povodom istupanja bivše visokopozicionirane službenice Uprave za sprečavanje pranja novca u: „Svedokinja kriminalnih aktivnosti Vučićevog režima“.

NOVA – „Srpski i makedonski tužioci na sastanku zbog droge nađene u Konjuhu“, nakon najveće zaplene narkotika u istoriji Srbije. Kontroverzni biznismen sa Kosova „Zvonko Veselinović postao vlasnik još jedne firme“. „Zvezdina istorijska pobeda“ u prvom meču baraža za osminu finala Lige Evrope.

INFORMER – „Šolak i ekipa strpali u džep milijardu i po evra“.

KURIR – „Prvaci u proseku teži 15 kilograma od onih pre 10 godina“, nalaz pedijatara. Agonija: „Dvojica Leskovčana nestala bez traga, spasioci pretražuju jezero“.

SRPSKI TELEGRAF – Predsednik države Aleksandar Vučić na istoku Srbije, „Svuda mi je lepo u svetu, ali nigde kao ovde s vama“. Naredba šefa Bele kuća, „Tramp u lovu na vanzemaljce“.

POLITIKA -„Da li je napad SAD na Iran pitanje dana“, nakon što je Vašington oročio poslednji ultimatum Teheranu. „Sa Srpskim partnerima pravimo novu mapu puta“, kaže u intervjuu nova ambasadorka Francuske Florens Ferari. Statistika ukazuje „Za deset godina za trećinu povećan broj lekara na 100.000 stanovnika“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com