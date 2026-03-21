Naslovne strane za subotu, 21. mart 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim strana izdanja za subotu, 21. mart 2026. godine, najviše piše o globalnoj energetskoj krizi koja je na pomolu, predstojećim lokalnim izborima u Srbiji, odličju koje je osvojila srpska atletičarka Angelina Topić, smrti glumca Čaka Norisa.

BLIC – „Država se odriče akcize“, najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić zbog krize u Persijskom zalivu koja se preliva na energetiku. Priča o evakuaciji građana iz ratnog žarišta: „Ovo je tim u misiji povratka“. „Angelina druga na svetu“, o srebrnoj medalji koji je na svetskom prvenstvu osvojila Topić.

VEČERNJE NOVOSTI – „U Prištini šire paniku zbog vežbe naših padobranaca“, povodom vežbe koju je premijer Kosova Aljbin Kurti ocenio kao provokaciju. „NATO bez Amerike tigar od papira“, nakon što je predsednik SAD ponovo kritikovao evropske saveznike. Povodom smrti osnivača italijanske desničarske stranke Liga Umberta „Bosi bio uz Srbe kad niko nije smeo“.

DANAS – Stručnjaci o merama za ublažavanje rasta cena goriva kažu: „Vreme je da država podnese teret umesto građana“. „Zaslužili smo da propadnemo ako ne krenemo za mladošću“, tvrdi glumac Aleksandar Srećković Kubura u intervjuu o stanju u kulturi. „Preminuo pisac Božo Koprivica“.

NOVA – „Euribor skočio 10 odsto, moguć i rast rata kredita“, zbog naftnog šoka koji pogađa i ostatak Evrope. Analiza predizbornih obećanja i programa vlasti i opozicije u: „Vučić reciklira stare priče, ljudi na lokalu se klone megalomanije“. „Kad putnik odustane nema povraćaja novca“, objašnjava direktor JUTA situaciju na terenu nakon izbijanja rata u Iranu.

POLITIKA – „Pripremili smo mere, građani ne treba da brinu“, sa Vučićeve konferencije za medije o stanju u domaćoj energetici. List navodi i da je „Visina firmarina za pumpe često i veća od milion dinara“. Na naslovnici i o smrti Čaka Norisa.

(Beta)

