Naslovne strane za subotu, 22. novembra 2025. godine

ALO – Domaća politička scena, „Totalna propast blokaderske politike u pet tačaka“. Otkriće, „Isplivao plan SAD za kraj rata u Ukrajini“.

BLIC – „Ko je najbolji kupac za NIS?“, dok ističu dani za izlazak Rusa iz vlasništva u kompaniji. Razgovor sa glumicom Tanjom Bošković u „Život je kad se pokaješ i pobediš svoju nemoć“. U „Došli da izvide i daju rešenja“ o talasu stranih zvaničnika u poseti, odnosno „diplomatskoj ofanzivi na Srbiju“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Prihvati mir, ili nema više oružja“, sumiran ultimatum koji je Tramp navodno uputio Zelenskom. „Izmišljali snajper da naškode Srbiji“, komentariše predsednik navode o „Sarajevo safariju“. Vodič Novosti „Koja su nam dva papira potrebna za legalizaciju“.

DANAS – O stanju na tržištu nekretnina u „Vlasnici masovno prodaju stanove u Beogradu na vodi“. „Kad policija nemo gleda napad na N1“, odjeci i reagovanja nakon napada na televizijsku ekipu u blizini „ćacilenda“. List istražuje i uslove u zatvoru na novosadskoj Klisi u „Zatvorenici u carstvu stenica i prljavštine“.

NOVA – Stručnjaci za list govore o situaciji u domaćem naftnom gigantu u „Srbija ima pravo preče kupovine NIS, ali ne sme od Rusije“. Intervju sa istoričarem Milivojem Bešlinom „Iz diktatura se ne izlazi civilizovano“. „Jokić nestvarnim brojkama izmenio košarku“, o tome kako je srpski košarkaški as po glavnim merilima deceniju ispred konkurenata u NBA.

INFORMER – „Tužiću svetske medije“, poručio predsednik države Aleksandar Vučić zbog tekstova.

KURIR – „Rok“, Ukrajina pred izazovom da prihvati mirovni plan. Predsednik države Aleksandar Vučić, „Nadam se da će Amerika dati licencu u NIS“.

SRPSKI TELEGRAF – „Rusi prvi odobrili vakcinu za rak“, novitet. O tekstovima: „Najvećim lažima na Srbiju i Vučića“.

POLITIKA – „Apelacioni sud ukinuo presudu Kecmanovićima“, nakon odluke da se suđenje roditeljima ubice iz „Ribnikara“ vrati na ponovno odlučivanje. Povodom 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, „Dan kada je došao mir“. List prenosi i da je „Vučić najavio tužbe protiv Gardijana i Dejli mejla“, dva velika britanska medija.

