Naslovne strane za subotu 23. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu 23. avgust 2025. godine pišu o demonstracijama u Srbiji i situaciji u Ukrajini.

BLIC – „Vučić pozvao studente u blokadi na TV duel“, piše Blic o pozivu predsednika Srbije Aleksandra Vučića na TV duel sa predstavnicima Studenata u blokadi. „Može li Tramp do mira u Ukrajini?“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Blokaderi odbijaju TV debatu sa Vučićem“. „Kurtijevo iživljavanje: Srpskoj listi ne daju na izbore“, pišu Novosti o situaciji na Kosovu.

DANAS – „Studenti odgovorili Vučiću: Prvo izbori“. „Srbija je talac ljudi, koji vlast cene više od života“, prenosi Danas izjavu psihologa Žarka Koraća.

POLITIKA – „Vreme je da svako pokaže lice, programe i vizije“, piše Politika o Vučićevom pozivu Studentima u blokadi. „Dodik: Referendum će pokazati da li se poštuje volja naroda ili neimenovanog stranca“.

NOVA – „Uplašeni Vučić krenuo oružjem i pendrecima, a otpor je sve jači“. „Nekoliko profesora Pete Gimnazije ostalo bez posla“, piše Nova o situaciji u Petoj beogradskoj gimnaziji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com