Naslovne strane za subotu, 24. januar 2026. godine

BLIC – Analitičari razmatraju koja je najbolja strategija za Srbiju u situaciji kada se velike sile svađaju „Balansiranje jedino rešenje“. List piše da je proba male mature zakazana za mart, dok će osnovci završni test polagati u junu.
VEČERNJE NOVOSTI – „Opozicija od Picule traži sankcije za srpsku vlast“ o poseti delegacije Evropskog parlamenta Beogradu. „Licenca NIS produžena, rafinerija radi punom parom“ o odluci OFAK da produži operativnu licencu naftnoj kompaniji do 20. februara.
DANAS – „Nije napadnuta samo profesorka, već univerzitet i slobodna misao“ o reakcijama na otpuštanju profesorke Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelene Kleut. Dirigent Bojan Suđić nakon negodovanja dela zaposlenih Beogradske filharmonije zbog njegovog imenovanja na čelo te ustanove „Ceo život sam posvetio muzici, politikom se ne bavim“.
NOVA – „Razgovori o represiji i sankcijama za vlast“ o sastanku opozicije sa evroparlamentarcima. „Studenti ušli na sednicu i zahtevali ostavku dekana“ o događajima na Filozofskom fakultetu koji su usledili nakon što je vanredna profesorka Jelena Kleut otpuštena. „Manja Grčić u sukobu interesa“ o konkursu za generalnog direktora Radio-televizije Srbije (RTS).
POLITIKA – List prenosi izjavu predsednice parlamenta Ane Brnabić koja je optužila evroparlamentarce da favorizuju opoziciju „Sastanak sa vlastima 13, a sa blokaderima 84 minuta“. „Mobilni telefoni u školama samo u obrazovne svrhe“ o predlogu da se zabrane telefoni u školama.
(Beta)
