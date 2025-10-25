Naslovne strane za subotu, 25. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za subotu, 25. oktobra 2025, pišu o pucnjavi ispred Skupštine Srbije, o hapšenju pripadnika Vračarskog klana, pomeranju sata na zimsko računanje vremena i ostalim društveno-političkim temama.

ALO – U nedelju pomeranje sata: „Spavaćemo 60 minuta duže“. „Jezivo“, naslov teksta o političkim protivnicima.

BLIC – „Košarkaški sudija pao sa Vračarcima“, o hapšenju Uroša Nikolića koji je sudio utakmice ABA lige i Evrolige. O sankcijama Rusiji, „Tramp udario u srce ekonomije, ali i Moskva ima svoje trikove“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Trampov embargo usijava barele“, piše list o poskupljenju nafte. „Za mesec i po 240 operacija katarakte“, kazao je za list oftalmolog iz Loznice.

DANAS – „Policijska brutalnost sem modrica, ostavila i psihičke posledice“, piše list o istraživanju Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom. „Nedostatak reformi glavni problem na putu (Srbije) ka EU“. „Vlast i njeni mediji pokušavaju da osumnjičenog za pucnjavu u ‘Ćacilendu’ povežu sa Zagrebom“.

NOVA – „Vučić na sve načine pokušava da od izbora pobegne što dalje“, izjavio je za taj list kopredsednik pokreta Zeleno-levi front Radomir Lazović. „Policija pretresla kuću vozača koji prati marš studenata iz Novog Pazara“, odnos vlasti prema političkim protivnicima.

INFORMER – O pucnjavi kod Skupštine Srbije „Plenković se snimao sa blokaderom“. List takođe piše: „Šurovao sa Lomparom i planirao da spali Ćacilend“.

KURIR – O organizovanom kriminalu: „Sudija smrti“. Srbija i energetika: „Srbija neće podleći ucenama sa Zapada, ali i sa istoka“.

SRPSKI TELEGAF – „Košarkaški sudija preneo 1.000.000 evra za ubistva“, iz crne hronike. Svetska scena – „Vučić: Tramp i Putin crtaju novu mapu sveta“.

POLITIKA – Razgovor američkog i kineskog predsednika zakazan je za 30. oktobar na marginama dvodnevnog samita za ekonomsku saradnju Azijskopacifičkog regiona, „Tramp polaže velike nade u susret sa Sijem““. „Izvoz struje iz Srbije u EU bi dodatno koštao 60 evra“, piše list.

